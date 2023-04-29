В Ельце двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

Девочка выжила, с сотрясением головного мозга и ушибами ее доставили в больницу.

28 апреля в Ельце на улице Вермишева из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. По данным елецкой газеты «Красное знамя», девочка получила сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы мягких тканей живота, грудной клетки, а также ног.



Мать девочки ненадолго отлучилась из комнаты, в которой находилась вместе с ребенком. А когда вернулась – дочери в комнате уже не было, она выпала из окна.



Девочка госпитализирована. Обстоятельства, при которых она упала из окна, изучает ОМВД России по Ельцу.

