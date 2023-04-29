Происшествия

52 минуты назад

В Ельце двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

602
#падение с высоты
В Ельце двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

Девочка выжила, с сотрясением головного мозга и ушибами ее доставили в больницу.

28 апреля в Ельце на улице Вермишева из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.  По данным елецкой газеты «Красное знамя», девочка получила сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы мягких тканей живота, грудной клетки, а также ног.

Мать девочки ненадолго отлучилась из комнаты, в которой находилась вместе с ребенком. А когда вернулась – дочери в комнате уже не было, она выпала из окна.

Девочка госпитализирована. Обстоятельства, при которых она упала из окна, изучает ОМВД России по Ельцу.
602
#падение с высоты

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