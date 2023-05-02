Общество

53 минуты назад

В рамках капитального ремонта стартовала замена лифтов в 80% домов по плану 2023 года

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#фкр
В рамках капитального ремонта стартовала замена лифтов в 80% домов по плану 2023 года

ФКР Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. В этом году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах. Новые лифты сделают комфортней жизнь более 15 тысяч жителей области. В 43 домах работы уже ведутся. В ближайшее время эта цифра увеличится.

В первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Так, по словам жителей дома № 61 по ул. Доватора, старые лифты в многоэтажке часто останавливались, а кабельная шахта одного из них и вовсе горела. Подрядная организация уже приступила к замене подъемников в этом доме.

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В многоэтажках устанавливают современные, энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. На панели лифта будет размещен герб Липецкой области и логотип Фонда капитального ремонта.

«Третий год подряд финансирование этого особо важного вида работ поддерживают областные власти. Общая стоимость замены в этом году составит более 400 млн. рублей. Помимо средств собственников в эту сумму включены 100 млн рублей из областного бюджета», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Всего в областную программу капремонта включено 4116 единиц лифтового оборудования. За период 2014-2022 гг. было заменено 1048 подъемников.

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#фкр
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