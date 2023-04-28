сегодня, 08:44
Между Сселками и Грязями перевернулся «Рено»
В аварии пострадала 33-летняя женщина.
За сутки на дорогах области автоинспекторы выявили 3057 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, 68 оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2703 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 18 аварий, обошедшихся без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Ссёлки
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Andrey