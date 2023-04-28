Происшествия

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Между Сселками и Грязями перевернулся «Рено»

4 826
#авария #ДТП
Между Сселками и Грязями перевернулся «Рено»

В аварии пострадала 33-летняя женщина.

Вечером 27 апреля в Грязинском районе на дороге Сселки – Плеханово – Грязи 27-летний водитель «Рено» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля. Женщину доставили в больницу. 

За сутки на дорогах области автоинспекторы выявили 3057 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, 68 оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2703 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 18 аварий, обошедшихся без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области


4 826
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Ссёлки

25 минут назад
Обычное дело.У нас любят летать.
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Внушаемый

31 минуту назад
Andrey, Нужно было привлекать не автопроизводителей западных с их сверхскоростными автомобилями , а дорогоделателей западных ! Сначала хорошие дорожные технологии западные,потом автосамолеты !
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123

33 минуты назад
Andrey, логан
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Andrey

47 минут назад
Бедна "Аркана",эх там дорога не айс,куда летел!!!
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