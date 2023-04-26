Сегодня в Липецке: где перекроют дороги и как выглядит идеальная свадьба по липецки?

Рассказываем всё, что нужно знать про наступающую среду.

Тепло

В Липецке резко потеплеет, сегодня обещают до 18-20 градусов. Дожди продолжатся днём, но синоптики обещают, что они будут небольшими.







Кому отключат воду

С 8:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям на улицах Гагарина, 87, 87а, 89, 93, 91, 95, 95/2, 101/2, 97, 99, 101, 106, 103/1, 93/2; Неделина, 31; Терешковой, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10/3, 10/2, 10/1, 10, 11/1, 14, 14/2, 16, 16а.







Кому отключат свет

В связи с ремонтными работами на электросетях сегодня с 8:00 до 17:00 обесточат дома на Воронежском, шоссе, 12; улицах Исполкомовской, 5; Прудной, 1, 1б, 2, 2б; Рудничной, 6; в Узорном переулке, 2, 3, 8, 14. Полностью в это время планируют обесточить улицы Жактовскокую, Исполкомовскую, Солнечную.







На час меньше – с 9:00 до 17:00 продлится отключения света улице Ангарской, 59; на Воронежском шоссе, 6; на Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Елецком шоссе, 6; улицах Медицинской, 1, 3, 21; Минской, 49; Рябиновой, 11, 66, 68а, 70; Прокатной, 23, 25, 27, 29, 30, 31; Суворова, 18, 22, 24, 26, 28; Студенческий городок, 11а; Юношеской, 50; на Арсеньева и Баумана, а также в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Пробки

Липецк – не Москва, доехать до работы у нас можно гораздо быстрее, но можно и утром вспомнить столицу всуе, застряв в пробке. Чтобы этого не произошло, советуем потратить пару минут перед выездом на изучение дорожной обстановки в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Это позволит вам не попасть в «ловушку» на дороге.

Ограничение движения

Пробок сегодня может быть больше обычного, в частности, из-за того, что 24 в связи с проведением аварийного ремонта теплотрасс под проезжей частью будет ограничено движение транспорта на нескольких участках.



Так, перекроют проезд между домами №№8 и 10 на улице Космонавтов, остановят движение возле дома №5 на улице Семашко. А ещё:

- На улице Студеновской в направлении центра будет ограничено движение по средней полосе в районе дома №2 на улице Гагарина;

- На второстепенном проезде в районе ДС «Звездный» ограничат проезд по крайней правой полосе;

- В районе дома №6 на улице Интернациональной будет ограничен проезд в направлении улицы Желябова;

- Возле дома №1 «А» на улице Липовской ограничат проезд в направлении улицы Верхней Логовой.

Презентация книги (12+)

Пожалуй, главное культурное событие дня связано с литературой. В 13:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) липецкий краевед Денис Ларин презентует книгу «Страницы истории среднего образования на территории Липецкой области».



В издании представлены сведения о ряде старейших образовательных учреждений нашего региона: Лебедянском уездном училище, Задонской женской гимназии, Железнодорожном училище Ельца и других. Будет интересно всем, кого интересует история образования и история региона в целом. Вход свободный.

Отчётный концерт в ДШИ №3 (6+)

Послушать музыку сегодня можно будет в детской школе искусств №3 (пр. Мира, 15а). В 18:00 здесь состоится отчётный концерт учащихся под названием «Волшебный мир искусства», посвященный грядущему 320-летию города Липецка. Вход свободный.







Стать артистом… в библиотеке (12+)

В Библиотечно-информационном Центре семейного чтения (ул. Теперика, 1) в 14:00 будут учить… актёрскому мастерству.

Актриса и педагог театральных дисциплин Анжелика Фаустова проведёт двухчасовое занятие, которое будет включать в себя несколько направлений: и как освободиться от психологических зажимов, когда на тебя смотрят десятки пар глаз; улучшить технику речи; развить память; научиться так работать с телом, чтобы достигнуть пластического самовыражения и т.д.

День подснежника (0+)

Конечно же вы не могли забыть о таком празднике: 26 апреля отмечают Всемирный день подснежника.

Подснежник – уникальный цветок. Только он способен выжить в холодную раннюю пору. Считается, что именно после Дня подснежника весна окончательно вступает в свои права. По этому поводу в липецком зоопарке приготовили викторину. Правильно ответившему на вопросы полагается приз, который можно будет забрать у контролёра зверинца.







И ещё. В этот день (равно как и в остальные) зоологи не советуют покупать подснежники у уличных торговцев. Вдруг таким образом вы поддержите браконьера? Цветами лучше наслаждаться в дикой природе или на клумбе.

В гости к Тян-Шанскому (6+)

В Липецке много чего названо в честь П.П. Семёнова Тян-Шанского. Например, один из крупнейших университетов региона. А много ли мы знаем о жизни и судьбе путешественника? В Липецком областном краеведческом музее работает выставка «Путешествие длиною в жизнь».

Она рассказывает о детстве исследователя в имении Рязанка (ныне окрестности села Урусово Чаплыгинского района Липецкой области), его друзьях юности и трагической истории первой любви, знаменитом путешествии в Тянь-Шань и работе в Русском географическом обществе, о втором браке и большой дружной семье Семеновых. Гости узнают, когда и почему П.П. Семенову было разрешено именоваться Семеновым-Тян-Шанским и почему Петр Петрович отказался продать свою коллекцию картин европейским коллекционерам.







На выставке можно увидеть подлинные вещи, когда-то принадлежавшие семье Семёновых.

Удвой бюджет на продвижение товаров

Липецкие предприниматели могут получить существенную прибавку к своим рекламным бюджетам, предназначенным для соцсетей.

В центре «Мой бизнес» рассказали о том, что готовы удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в VK Рекламе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе. Для этого необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» (ул.Кузнечная, 8) до 30 апреля или оставить заявку по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8-800-301-76-75.







Напомним, центр оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Идеальная свадьба

Сервис «Авито» на основе запросов своих клиентов выяснил, главные требования, которые липчане предъявляют к свадьбам.

Так, оптимальным бюджетом на бракосочетание многие считают 100-300 тысяч рублей. В эту сумму пытаются уложиться 30% молодожёнов. От 300 до 500 тысяч готовы потратить 18 %, а свыше полумиллиона – только 10 %. При этом липчане не готовы экономить на еде и напитках для гостей – об этом заявили 49%, на платье для невесты – 37% и, как ни странно, на свадебном ведущем – 19%. Быть тамадой сейчас, стало быть, модно.

Лучшим временем для свадеб липецкие новобрачные считают лето – 61% респондентов, осень назвали 17%, весну – 15 %. За зиму проголосовали лишь 2% опрошенных.







Для торжеств многие предпочитают брать в аренду бар, ресторан или лофт – 44 %. Следующий по популярности вариант – на природе, за него высказались 41%. Под природой подразумевают загородный коттедж, усадьбу или, на худой конец, шатёр. Лишь 15 % жителей Липецкой области нравится идея праздновать свадьбу на «своей» территории: дома или на даче. «Уютно и по-домашнему» сыграть свадьбу чаще предпочитают мужчины - 20% и те, кто ранее уже женился или выходил замуж - 17%.

Молодежь до 24 лет мечтает о свадебной церемонии за рубежом – 13% или в необычном месте - в музее, клубе, зоопарке, таких 10%. А каждый десятый житель региона – 10% высказался, что совсем не хочет торжеств и предпочел бы просто расписаться в ЗАГСе.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом разгаре. Но за всей этой круговертью не забывайте уделять внимания новостям – окружающий мир нельзя оставлять без пригляда. Поэтому заходите на GOROD48, делитесь с коллегами добытыми сведениями и приглашайте их тоже на сайт. Мы ждём всех и рады каждому!