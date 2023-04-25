Похититель сыра попал на запись камеры видеонаблюдения

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

19 апреля из магазина по улице Водопьянова мужчина похитил сыр на 954 рубля.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, грабёж попал на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники отдела полиции № 3 изучили записи и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый 23-летний липчанин.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.