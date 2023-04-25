Происшествия

сегодня, 14:29

Похититель сыра попал на запись камеры видеонаблюдения

4 850
#грабёж

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

19 апреля из магазина по улице Водопьянова мужчина похитил сыр на 954 рубля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, грабёж попал на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники отдела полиции № 3 изучили записи и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый 23-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
4 850
#грабёж

Комментарии (4)

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гость1

35 минут назад
а по моему это вообще кража , а не грабеж. кто-то , что-то путает
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Гость

59 минут назад
Эх, согласен!
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Эх

сегодня, 14:49
прям грабеж? вы ничего не попутали? кого он ограбил то? он что к кому то силу применял? эт всю жизнь звалось хищением в мелком размере, а эт уже под грабеж подвели, грабеж это цены в ваших магазинах
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Поразвелось

сегодня, 14:34
Сыроедов.
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