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Похититель сыра попал на запись камеры видеонаблюдения
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
19 апреля из магазина по улице Водопьянова мужчина похитил сыр на 954 рубля.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, грабёж попал на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники отдела полиции № 3 изучили записи и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый 23-летний липчанин.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, грабёж попал на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники отдела полиции № 3 изучили записи и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый 23-летний липчанин.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
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