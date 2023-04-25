35-летний шутник «заминировал» Боринский центр помощи детям

И получил три года условно.

Липецкий районный суд вынес приговор 35-летнему жителю села Товаро-Никольское по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений в отношении объекта инфраструктуры».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 ноября прошлого года около 21:00 пьяный мужчина из своего дома в селе Товаро-Никольское позвонил на номер «112» и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в «Боринском центре помощи детям, оставшимся без печения родителей, и содействия семейному устройству».



В суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.



В результате его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



Также в отношении шутника прокуратурой будет подготовлен иск о взыскании средств, затраченных на проверку ложного сообщения.