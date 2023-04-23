Общество
сегодня, 18:02
В сентябре в Липецкой области пройдут выборы депутата Госдумы
После скоропостижной смерти депутата Госдумы Николая Борцова, по округу №114 проведут дополнительные выборы
Зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, сообщил ТАСС, что по одномандатному округу №114 в сентябре пройдут дополнительные выборы, в ходе которых изберут депутата на место умершего Николая Борцова.
В сентябре 2021 года Борцов одержал убедительную победу в своем округе, набрав 48% голосов избирателей.
О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно сегодня. По словам его помощников, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. В пятницу он был на работе, чувствал себя хорошо.
Дата и место похорон Николая Борцова пока не известны. Решение примет семья - жена, дочка и внуки.
В сентябре 2021 года Борцов одержал убедительную победу в своем округе, набрав 48% голосов избирателей.
О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно сегодня. По словам его помощников, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. В пятницу он был на работе, чувствал себя хорошо.
Дата и место похорон Николая Борцова пока не известны. Решение примет семья - жена, дочка и внуки.
Koммунист
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