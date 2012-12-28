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31 минуту назад
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Плевок соседке в лицо обошёлся в 8000 рублей

Помимо штрафа в 3000 рублей за оскорбление женщины, c мужчины взыскали компенсацию нанесённого ребёнку морального вреда в 5000 рублей.

Прокуратура Добровского района защитила права ребенка, получившего моральный вред в ходе оскорбления его матери соседом.

Об этой истории мы уже рассказывали. В ноябре 2025 года 52-летний мужчина через открытую дверь выезжающей со своего двора машины, в которой сидела его соседка, плюнул женщине в лицо на глазах её девятилетней дочери. Причиной конфликта стало неприязненное отношение соседа к потерпевшей, ранее он неоднократно нелестно высказывался в ее адрес.

Сначала жителя Добровского округа привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки (по статье 5.61 КоАП РФ) и оштрафовали на 3000 рублей.

Теперь Липецким районным судом рассмотрено исковое заявление прокурора Добровского района в интересах девятилетней девочки о возмещении морального вреда.

«Своими действиями нарушитель порядка напугал несовершеннолетнюю, из-за чего в дальнейшем девочка боялась выходить на улицу. Неспокойный сосед ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбление жителей, в том числе и по данному факту», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В пользу девочки взыскано 5000 рублей в качестве компенсации нанесённого ей морального вреда.
конфликт
соседи
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Комментарии (2)

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16 минут назад
А если девочка не боялась выходить на улицу то тогда нет морального вреда. А если этой девочке приснится этот сон то тоже моральный вред. Какая-то билиберда получается с моральным вредом. Тут выдержит в городе на улицу и у же моральный вред получил. Сходил в магозин, проехался в автобусе,и заплатил камунальные плотяжи на почте. Где очередь втри велюшки. Во как бывает.
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Александр Н.
23 минуты назад
Побольше штрафануть надо,только через наказание деньгами можно обуздать таких особей,безнаказанность порождает наглость с их стороны.А вообще заметна деградация в нашем обществе.
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