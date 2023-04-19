Общество
32 минуты назад
Спикер горсовета Евгения Фрай посадила сосны на берегу Силикатных озер
На берегах озер высажены 19 тысяч сеянцев сосны.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай приняла участие в акции «Сад памяти». Для горсовета, как и для многих других организаций и ведомств, была выделена своя делянка. Старт акции дал начальник управления лесного хозяйства Юрий Божко, он же лично показал, как правильно высаживать сосну. Участники акции вместе с волонтерами в районе Силикатных озер сегодня посадили 19 тысяч сеянцев сосны.
— Силикатные озера — одно из любимых мест отдыха липчан. И сегодня я вижу здесь много молодежи, которая пришла посадить деревья в честь участников Великой Отечественной войны. Два моих деда воевали и для нашей семьи, как и для всех российских семей очень важно сохранить память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Дерево это символ жизни, которую для нас отстояли наши предки! — сказала Евгения Фрай.
В этом году запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.
За три предыдущих года в Липецкой области высажены 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.
— Силикатные озера — одно из любимых мест отдыха липчан. И сегодня я вижу здесь много молодежи, которая пришла посадить деревья в честь участников Великой Отечественной войны. Два моих деда воевали и для нашей семьи, как и для всех российских семей очень важно сохранить память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Дерево это символ жизни, которую для нас отстояли наши предки! — сказала Евгения Фрай.
В этом году запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.
За три предыдущих года в Липецкой области высажены 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.