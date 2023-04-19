Спикер горсовета Евгения Фрай посадила сосны на берегу Силикатных озер

На берегах озер высажены 19 тысяч сеянцев сосны.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай приняла участие в акции «Сад памяти». Для горсовета, как и для многих других организаций и ведомств, была выделена своя делянка. Старт акции дал начальник управления лесного хозяйства Юрий Божко, он же лично показал, как правильно высаживать сосну. Участники акции вместе с волонтерами в районе Силикатных озер сегодня посадили 19 тысяч сеянцев сосны.— Силикатные озера — одно из любимых мест отдыха липчан. И сегодня я вижу здесь много молодежи, которая пришла посадить деревья в честь участников Великой Отечественной войны. Два моих деда воевали и для нашей семьи, как и для всех российских семей очень важно сохранить память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Дерево это символ жизни, которую для нас отстояли наши предки! — сказала Евгения Фрай.В этом году запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.За три предыдущих года в Липецкой области высажены 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.