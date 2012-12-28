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Происшествия
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сегодня, 13:23
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Женщина забрала из корзины супермаркета чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Теперь её ждёт суд за кражу.
По данным следствия, данковчанка зашла в местный супермаркет и в корзине для продуктов обнаружила чужой мобильный телефон. Но вместо того, чтобы обратиться к сотрудникам магазина или в полицию, телефон женщина забрала, вытащила из него сим-карту, а настройки сбросила до заводских.
«Хозяин телефона обратился в полицию, и по записям камер видеонаблюдения вышли на подозреваемую. Женщина полностью признала вину, мобильный телефон был изъят и возвращен владельцу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
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