Женщина забрала из корзины супермаркета чужой телефон: кражу записала камера наблюдения

Теперь её ждёт суд за кражу.

В Данкове направлено в суд уголовное дело о краже телефона.По данным следствия, данковчанка зашла в местный супермаркет и в корзине для продуктов обнаружила чужой мобильный телефон. Но вместо того, чтобы обратиться к сотрудникам магазина или в полицию, телефон женщина забрала, вытащила из него сим-карту, а настройки сбросила до заводских.«Хозяин телефона обратился в полицию, и по записям камер видеонаблюдения вышли на подозреваемую. Женщина полностью признала вину, мобильный телефон был изъят и возвращен владельцу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.