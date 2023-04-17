Происшествия

24 минуты назад

Полицейские устанавливают личность женщины сбитой на улице Студеновской

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#ДТП #пострадавший
Полицейские устанавливают личность женщины сбитой на улице Студеновской

Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня утром на улице Студеновской 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» на пешеходном переходе сбила женщину.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавшую госпитализировали. Ее личность устанавливается. Также выясняются детали аварии.
 
679
#ДТП #пострадавший

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