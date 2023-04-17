Происшествия
24 минуты назад
Полицейские устанавливают личность женщины сбитой на улице Студеновской
679
Пострадавшую госпитализировали.
Сегодня утром на улице Студеновской 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» на пешеходном переходе сбила женщину.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавшую госпитализировали. Ее личность устанавливается. Также выясняются детали аварии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавшую госпитализировали. Ее личность устанавливается. Также выясняются детали аварии.
679