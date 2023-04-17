Полицейские устанавливают личность женщины сбитой на улице Студеновской

Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня утром на улице Студеновской 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» на пешеходном переходе сбила женщину.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавшую госпитализировали. Ее личность устанавливается. Также выясняются детали аварии.

