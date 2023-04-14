Общество

сегодня, 14:41

«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода

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#Елена Оленина #Липецкий академический театр
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«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода

После того, как в середине февраля  Елена Оленина  ушла с поста директора главного театра области, многие по-прежнему думают, что она остается главным режиссером ЛГАТ, но оказывается это не так. В интервью GOROD48 Елена Оленина рассказала, когда и по какой причине покинула Липецк. 

— Со мной, как с главным режиссером не продлили договор, — так начала интервью Елена Оленина.

— Давайте начнем сначала. Кто и когда вас пригласил в театр?

— Я пришла в театр по приглашению областного управления культуры. Меня позвали, сказав, что театру нужен творческий лидер. Предложили пост директора и по совмещению главного режиссера. Переговоры шли не один год. Когда я дала согласие, объяснила, что не могу занять должности раньше января 2023 года, потому что у меня были другие постановки. Я предупредила об этом, но люди сказали, мы все понимаем, вы будете ездить, ставить спектакли, труппе нужен творческий лидер. Вас все любят, знают, хотят, чтобы были именно вы. Сначала я работала как приглашенный режиссер и поставила спектакль «Табачный капитан». Постановка имела успех, и я получила окончательное предложение. С  конца августа я стала директором и главным режиссером театра. За полгода, что я возглавляла театр, я выпустила два спектакля, которые с аншлагами идут на сцене («Маленький принц» и «Тишина») и два мероприятия, которые могли бы идти, как репертуарные спектакли. То, что я сделала «Маленький принц», я не афишировала, тем самым спасла спектакль. (прим. в афише спектакля значится только постановочная группа). Если бы на афише было мое имя, спектакль очень быстро убрали бы. На афише спектакля «Тишина» есть моя фамилия, он идет в репертуаре, но думаю скоро снимут из-за этого.

— Как случилось, что вы оставили липецкий театр?

— За моей спиной происходили некие события, о которых я могу только догадываться. Люди целенаправленно шли к тому, чтобы я не была руководителем театра. Когда меня вызвали в управление культуры и озвучили, что мне не по пути с командой, которая сложилась за моей спиной, я вынуждена была написать заявление. И ушла с поста директора и с поста главного режиссера.

— Если вы заняли должность директора и главного режиссера в конце августа, какой смысл в конце года с вами расставаться?

— Аргументы со стороны руководства, что меня долго не бывает в театре, рассыпаются о факты, которые я могла бы предъявить. Но я поняла, что это выбор руководства. Я привыкла не спорить с руководством, а идти своим путем дальше. Я поняла, что мне с ними тоже не по пути.

— С какими чувствами вы покидали театр?

— Я гиперответственный человек, который очень любит людей. Я полгода спала по три часа. Я довела себя до жуткого состояния, я больная — не больная, приходила в театр в любое время. У меня выходных не было от слова совсем. Уйдя, я выдохнула. Это тяжкий крест, тяжкий груз. Я готова была нести эту ношу и дальше. За людей, которые в театре работают, я готова вступить в бой. Я могу точно сказать, что многие из людей, которые в театре остались, вынуждены молчать по причине того, что они не видят выхода в сложившейся ситуации, у них была надежда на мой приход, но она разбилась о камни. Я понимаю, что грядет огромный ремонт, я понимаю, что ремонт — это деньги, но превратить театр в некий развлекательный центр — это убийство академического театра, единственного в мире, носящего имя Льва Толстого. Я не знаю, куда смотрит управление культуры. Но я могу сказать точно, что театр начинает походить на прокатную площадку, на которой появляются фантики, обертки, за которыми нет истинного театра. И зрительский интерес к такому театру падает.

— Чем вы займетесь?

— Я не останусь без работы. Уже доделала два спектакля. Сейчас езжу по разным городам, где идут мои спектакли, провожу мастер-классы. Я свободный художник. И вправе выбирать, где работать. Я полагаюсь на свою интуицию, чего раньше я не могла себе позволить — думала о людях, сейчас могу подумать о себе. Боль одна — за театр. В театре нет творческого лидера, который определил бы репертуарную политику и думал о судьбах актеров. Сейчас этого нет, и судя по всему этого не будет.

— Говорили, что остается ваша команда: исполняющий обязанности директора театра Валерий Русин приехал с вами.

— Директор приехал не по моему личному приглашению, а по просьбе того человека, которого я пригласила в театр, как консультанта (прим. Елена Оленина отказалась назвать его фамилию). Он должен был консультировать меня, сделать театр таким, как я его вижу, представляю его развитие на перспективу. Он попросил взять еще тех людей, с которыми ему по пути. И в результате пришли люди, которые сколотили свою команду. Они пришли, чтобы меня убрать, я это я сейчас вижу, это очевидно. Это их выбор. Не хочу комментировать их поступок. Это на их совести. Мне с ними не по пути. В театре Олениной больше нет, я ушла.

Елена Оленина — продолжатель творческой династии народного артиста России Владимира Пахомова. На сцену академического тетра театра драмы она вышла в конце 90-х, сначала как актриса, а потом и как режиссер. Организовала при театре детскую студию. Карьеру режиссера и педагога Елена Оленина продолжила в Москве. На ее счету более 60 постановок. В 2005 году Елена Оленина удостоена звания заслуженного артиста России. Член Союза театральных деятелей России, член Союза Российских писателей.

Фото: управление культуры и туризма Липецкой области
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#Елена Оленина #Липецкий академический театр
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Комментарии (9)

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20 минут назад
Может Шамаеву поставить режиссером ? Она даже директором рынка работала и здесь сможет
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++++

37 минут назад
Грустно и печально! Волосатая рука везде всех достает, оптимизаторы как правило разваливают все. Когда ж это прекратится...
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Гость

49 минут назад
Эффективный мэр, это в скором будущем мы увидим. ..
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Лиза 1

54 минуты назад
Я в шоке... зачем убрали Оленину!? Лучше убрать никому не нужное Управление культуры, всё равно от него нет никакого толку.
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леонид

сегодня, 15:12
забыли про фуд корд .магдак открыть .
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Ч

сегодня, 15:08
" Эффективный мэр " , что такое : коворкинг , креативные ?
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

сегодня, 15:00
Управление культуры Липецкой области
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Эффективный мэр

сегодня, 14:57
в театре надо сделать активности - поставить отдел по продаже пивасика, чипсов, сделать зону коворкинга и творческое пространство в виде игровых автоматов, поставить там креативные активности - модульные скамейки и аттракционы
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Ч

сегодня, 14:55
Раньше , т.е. в 70 - х годах я с друзьями убегал из самоподготовки в театр , а сейчас даже за деньги мне ( театром проплаченные ) не пойду .
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