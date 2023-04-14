«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода

После того, как в середине февраля Елена Оленина ушла с поста директора главного театра области , многие по-прежнему думают, что она остается главным режиссером ЛГАТ, но оказывается это не так. В интервью GOROD48 Елена Оленина рассказала, когда и по какой причине покинула Липецк.





— Давайте начнем сначала. Кто и когда вас пригласил в театр?



— Я пришла в театр по приглашению областного управления культуры. Меня позвали, сказав, что театру нужен творческий лидер. Предложили пост директора и по совмещению главного режиссера. Переговоры шли не один год. Когда я дала согласие, объяснила, что не могу занять должности раньше января 2023 года, потому что у меня были другие постановки. Я предупредила об этом, но люди сказали, мы все понимаем, вы будете ездить, ставить спектакли, труппе нужен творческий лидер. Вас все любят, знают, хотят, чтобы были именно вы. Сначала я работала как приглашенный режиссер и поставила спектакль «Табачный капитан». Постановка имела успех, и я получила окончательное предложение. С прим. в афише спектакля значится только постановочная группа). Если бы на афише было мое имя, спектакль очень быстро убрали бы. На афише спектакля «Тишина» есть моя фамилия, он идет в репертуаре, но думаю скоро снимут из-за этого.



— Как случилось, что вы оставили липецкий театр?



— За моей спиной происходили некие события, о которых я могу только догадываться. Люди целенаправленно шли к тому, чтобы я не была руководителем театра. Когда меня вызвали в управление культуры и озвучили, что мне не по пути с командой, которая сложилась за моей спиной, я вынуждена была написать заявление. И ушла с поста директора и с поста главного режиссера.



— Если вы заняли должность директора и главного режиссера в конце августа, какой смысл в конце года с вами расставаться?



— Аргументы со стороны руководства, что меня долго не бывает в театре, рассыпаются о факты, которые я могла бы предъявить. Но я поняла, что это выбор руководства. Я привыкла не спорить с руководством, а идти своим путем дальше. Я поняла, что мне с ними тоже не по пути.



— С какими чувствами вы покидали театр?



— Я гиперответственный человек, который очень любит людей. Я полгода спала по три часа. Я довела себя до жуткого состояния, я больная — не больная, приходила в театр в любое время. У меня выходных не было от слова совсем. Уйдя, я выдохнула. Это тяжкий крест, тяжкий груз. Я готова была нести эту ношу и дальше. За людей, которые в театре работают, я готова вступить в бой. Я могу точно сказать, что многие из людей, которые в театре остались, вынуждены молчать по причине того, что они не видят выхода в сложившейся ситуации, у них была надежда на мой приход, но она разбилась о камни. Я понимаю, что грядет огромный ремонт, я понимаю, что ремонт — это деньги, но превратить театр в некий развлекательный центр — это убийство академического театра, единственного в мире, носящего имя Льва Толстого. Я не знаю, куда смотрит управление культуры. Но я могу сказать точно, что театр начинает походить на прокатную площадку, на которой появляются фантики, обертки, за которыми нет истинного театра. И зрительский интерес к такому театру падает.



— Чем вы займетесь?



— Я не останусь без работы. Уже доделала два спектакля. Сейчас езжу по разным городам, где идут мои спектакли, провожу мастер-классы. Я свободный художник. И вправе выбирать, где работать. Я полагаюсь на свою интуицию, чего раньше я не могла себе позволить — думала о людях, сейчас могу подумать о себе. Боль одна — за театр. В театре нет творческого лидера, который определил бы репертуарную политику и думал о судьбах актеров. Сейчас этого нет, и судя по всему этого не будет.



— Говорили, что остается ваша команда: исполняющий обязанности директора театра Валерий Русин приехал с вами.



— Директор приехал не по моему личному приглашению, а по просьбе того человека, которого я пригласила в театр, как консультанта (прим. Елена Оленина отказалась назвать его фамилию). Он должен был консультировать меня, сделать театр таким, как я его вижу, представляю его развитие на перспективу. Он попросил взять еще тех людей, с которыми ему по пути. И в результате пришли люди, которые сколотили свою команду. Они пришли, чтобы меня убрать, я это я сейчас вижу, это очевидно. Это их выбор. Не хочу комментировать их поступок. Это на их совести. Мне с ними не по пути. В театре Олениной больше нет, я ушла.



Елена Оленина — продолжатель творческой династии народного артиста России Владимира Пахомова. На сцену академического тетра театра драмы она вышла в конце 90-х, сначала как актриса, а потом и как режиссер. Организовала при театре детскую студию. Карьеру режиссера и педагога Елена Оленина продолжила в Москве. На ее счету более 60 постановок. В 2005 году Елена Оленина удостоена звания заслуженного артиста России. Член Союза театральных деятелей России, член Союза Российских писателей.



Фото: управление культуры и туризма Липецкой области — Со мной, как с главным режиссером не продлили договор, — так начала интервью Елена Оленина.— Я пришла в театр по приглашению областного управления культуры. Меня позвали, сказав, что театру нужен творческий лидер. Предложили пост директора и по совмещению главного режиссера. Переговоры шли не один год. Когда я дала согласие, объяснила, что не могу занять должности раньше января 2023 года, потому что у меня были другие постановки. Я предупредила об этом, но люди сказали, мы все понимаем, вы будете ездить, ставить спектакли, труппе нужен творческий лидер. Вас все любят, знают, хотят, чтобы были именно вы. Сначала я работала как приглашенный режиссер и поставила спектакль «Табачный капитан». Постановка имела успех, и я получила окончательное предложение. С конца августа я стала директором и главным режиссером театра . За полгода, что я возглавляла театр, я выпустила два спектакля, которые с аншлагами идут на сцене («Маленький принц» и «Тишина») и два мероприятия, которые могли бы идти, как репертуарные спектакли. То, что я сделала «Маленький принц», я не афишировала, тем самым спасла спектакль. (в афише спектакля значится только постановочная группа). Если бы на афише было мое имя, спектакль очень быстро убрали бы. На афише спектакля «Тишина» есть моя фамилия, он идет в репертуаре, но думаю скоро снимут из-за этого.— За моей спиной происходили некие события, о которых я могу только догадываться. Люди целенаправленно шли к тому, чтобы я не была руководителем театра. Когда меня вызвали в управление культуры и озвучили, что мне не по пути с командой, которая сложилась за моей спиной, я вынуждена была написать заявление. И ушла с поста директора и с поста главного режиссера.— Аргументы со стороны руководства, что меня долго не бывает в театре, рассыпаются о факты, которые я могла бы предъявить. Но я поняла, что это выбор руководства. Я привыкла не спорить с руководством, а идти своим путем дальше. Я поняла, что мне с ними тоже не по пути.— Я гиперответственный человек, который очень любит людей. Я полгода спала по три часа. Я довела себя до жуткого состояния, я больная — не больная, приходила в театр в любое время. У меня выходных не было от слова совсем. Уйдя, я выдохнула. Это тяжкий крест, тяжкий груз. Я готова была нести эту ношу и дальше. За людей, которые в театре работают, я готова вступить в бой. Я могу точно сказать, что многие из людей, которые в театре остались, вынуждены молчать по причине того, что они не видят выхода в сложившейся ситуации, у них была надежда на мой приход, но она разбилась о камни. Я понимаю, что грядет огромный ремонт, я понимаю, что ремонт — это деньги, но превратить театр в некий развлекательный центр — это убийство академического театра, единственного в мире, носящего имя Льва Толстого. Я не знаю, куда смотрит управление культуры. Но я могу сказать точно, что театр начинает походить на прокатную площадку, на которой появляются фантики, обертки, за которыми нет истинного театра. И зрительский интерес к такому театру падает.— Я не останусь без работы. Уже доделала два спектакля. Сейчас езжу по разным городам, где идут мои спектакли, провожу мастер-классы. Я свободный художник. И вправе выбирать, где работать. Я полагаюсь на свою интуицию, чего раньше я не могла себе позволить — думала о людях, сейчас могу подумать о себе. Боль одна — за театр. В театре нет творческого лидера, который определил бы репертуарную политику и думал о судьбах актеров. Сейчас этого нет, и судя по всему этого не будет.— Директор приехал не по моему личному приглашению, а по просьбе того человека, которого я пригласила в театр, как консультанта (Елена Оленина отказалась назвать его фамилию). Он должен был консультировать меня, сделать театр таким, как я его вижу, представляю его развитие на перспективу. Он попросил взять еще тех людей, с которыми ему по пути. И в результате пришли люди, которые сколотили свою команду. Они пришли, чтобы меня убрать, я это я сейчас вижу, это очевидно. Это их выбор. Не хочу комментировать их поступок. Это на их совести. Мне с ними не по пути. В театре Олениной больше нет, я ушла.