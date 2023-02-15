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20 минут назад

Елена Оленина решила уйти с поста директора театра драмы имени Льва Толстого

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#театр #Елена Оленина
Елена Оленина решила уйти с поста директора театра драмы имени Льва Толстого

Она проработала в этой должности менее полугода.

Елена Оленина написала заявление об уходе с поста директора театра драмы имени Льва Толстого, об этом она рассказала GOROD48.

— Я решила взять паузу. Работала полгода без выходных, — рассказала Елена Оленина.

Напомним, Елена Оленина вернулась в липецкий театр в конце августа 2022 года. Она стала директором и главным режиссером театра.

В областном управлении культуры и туризма подтвердили отставку Елены Олениной с поста директора театра, сообщив, что она остается главным режиссером. По данным GOROD48 должность директора может занять человек из команды Олениной с административным опытом работы. Стоит добавить, что в этом году в театре запланирован ремонт.

Елена Оленина окончила школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова и режиссерскую аспирантуру Санкт-Петербургской Государственной академии театральных искусств. Работала доцентом кафедры актерского мастерства Российского института театрального искусства, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза Российских писателей.

В 1998 году за роль в спектакле «Я был хороший моряк» артистке присуждено звание Лауреата липецкой областной литературной премии имени И. А. Бунина.
В 2005 году указом президента РФ удостоена звания Заслуженной артистки России.

«Елена Оленина — ученица и продолжатель творческой династии главной личности в истории липецкой драмы — народного артиста РФ Владимира Пахомова, руководившего липецким театром на протяжении 30 лет. Именно он раскрыл в ней — молодой успешной актрисе — талант режиссера и предложил ставить спектакли. Как уже опытный профессиональных режиссер Елена Александровна сотрудничает со многими столичными и региональными театрами. С 2014 по 2022 годы — режиссер Государственного академического Малого театра», — писали о ней в областном управлении культуры и туризма.


фото: управление кульутры и туризма Липецкой области
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#театр #Елена Оленина

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