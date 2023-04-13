При подозрении на синдром Дауна у будущего ребенка прерывается каждая вторая беременность

Родившимся «солнечным детям» приходится несладко: их социализация существенно затруднена.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатам рассказали о непростой жизни детей с синдромом Дауна и их родителей. Начальник отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения облздрава Татьяна Мальцева сообщила, что синдром Дауна — самое распространенное генетическое заболевание в мире. В среднем наблюдается один такой случай на 700 родов. Причина хромосомного сбоя при «сборке» ребенка в чреве матери неизвестна. Известно лишь то, что шансы появления на свет малыша с синдромом Дауна увеличиваются при возрасте матери от 35 лет и старше. Продолжительность жизни людей с этим заболеванием в развитых странах — 50-60 лет при надлежащем медицинском обслуживании. — На 11-12 неделе беременная может получить генетический анализ о возможном рождении у нее ребенка с синдромом Дауна. Такую беременность можно прервать. В Липецкой области прерывается каждая вторая такая беременность. В регионе под наблюдением — 128 таких детей и подростков, 57 из них живут в Липецке, — сказала Татьяна Мальцева. В Липецке с 2019 года функционирует отделение комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на улице Папина, 31в. Бесплатные реабилитационные услуги могут получить дети с инвалидностью от 3 до 18 лет. Курс реабилитации длится 21 день. Помимо реабилитационных услуг семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Услугами по кратковременному присмотру за детьми, кормлению, систематическому наблюдению за состоянием здоровья и выполнению процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья. Семьям с детьми-инвалидами положены определенные меры социальной поддержки. Директор ОБУ «Центр социальной защиты Липецкой области Кристина Горбачева рассказала депутатам о социальных проектах для «солнечных детей». Например, в коллективе инклюзивного танца «Параллели» в числе 80 человек с инвалидностью и дети с синдромом Дауна. Общественная организация инвалидов «Школа мастеров» помогает им преодолевать социальную изоляцию, развивает навыки коммуникации, побуждает к дальнейшему развитию, обучению и трудовой деятельности. Также большую помощь в социальной адаптации таких детей оказывает нахождение в т.наз. тренировочных квартирах, где их в течение нескольких месяцев обучают социально-бытовым навыкам, необходимым для самостоятельного проживания, после чего под присмотром специалистов отработка бытовых навыков продолжается. По словам вице-мэра Анны Шамаевой, главное препятствие в социализации детей с синдромом Дауна — желание родителей прятать их дома: — Таких детей раньше скрывали. Сейчас, слава Богу, двери немного приоткрылись. В Липецке для таких детей есть две реабилитационные квартиры, где им прививают навыки заботы о себе. Все дети с синдромом Дауна стали посещать детские сады, некоторые из них — школы. Мы в числе немногих регионов, где таким детям дают образование. Но главное — принятие таких детей обществом. Но, по большому счету, это все, что пока сделано для «солнечных детей» в Липецке. Кристина Горбачева признала, что их не учат ни на какие профессии, хотя в развитых странах мира им находят применение. Например, считается, что такие люди — прекрасные сиделки для больниц и домах престарелых. В Липецке же некоторые из них лишь вяжут веники для управляющих компаний.