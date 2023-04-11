Салютов в День Победы в Липецкой области не будет

Сэкономленные деньги главам городов и районов предлагают направить на поддержку участников СВО.

В Липецкой области не будет салютов в День Победы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.



Решение принято по итогам голосования о формате праздника 9 Мая, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи человек. Половина участников опроса проголосовала за салют, половина — против.



«Обсудили с губернатором и патриотизм, и тревожность жителей. Решение принято. Шествие Бессмертного полка, Парад и концерт в День Победы будем проводить. Но без фейерверков и салютов. Сэкономленные деньги Игорь Георгиевич всем главам городов и районов предлагает направить дополнительно на поддержку наших бойцов, участвующих в СВО», — отметила Любовь Фролова.