Общество

сегодня, 14:36

Салютов в День Победы в Липецкой области не будет

10 998
#День Победы #салют #фейерверк
3
Салютов в День Победы в Липецкой области не будет

Сэкономленные деньги главам городов и районов предлагают направить на поддержку участников СВО.

В Липецкой области не будет салютов в День Победы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

Решение принято по итогам голосования о формате праздника 9 Мая, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи человек. Половина участников опроса проголосовала за салют, половина — против.

«Обсудили с губернатором и патриотизм, и тревожность жителей. Решение принято. Шествие Бессмертного полка, Парад и концерт в День Победы будем проводить. Но без фейерверков и салютов. Сэкономленные деньги Игорь Георгиевич всем главам городов и районов предлагает направить дополнительно на поддержку наших бойцов, участвующих в СВО», — отметила Любовь Фролова.
10 998
#День Победы #салют #фейерверк
3

Комментарии (10)

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аНФИСА

16 минут назад
Милка, ВЕТЕРАНЫ НЕ СЛУЖИЛИ, А ВОЕВАЛИ.
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До чего дошёл прогресс

23 минуты назад
Юридически это опрос ничего не значит . 99 % жителей Липецка , не знает кто такая фролова, , и тем более про какие-то опросы в каком-то канале у фроловой .
ответить

может заодно

23 минуты назад
и отмечать не надо?
ответить

Спасибо

33 минуты назад
Решение хорошее. Спасибо за так необходимую для всех тишину.
ответить

Спасибо

34 минуты назад
Решение хорошее. Спасибо за так необходимую для всех тишину.
ответить

гостья

37 минут назад
правильное решение!
ответить

Федор

59 минут назад
Егор, ты опять пост не прочитал?
ответить

Милка

59 минут назад
а то что это праздник для Ветеранов которые служили? им можно хоть 1 день почувствовать праздник не?.
ответить

777

сегодня, 14:52
А много ли сэкономят ? а салют это эмоции словно путишействие которое принесут больше пользы чем экономия на салюте.
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Егор

сегодня, 14:46
Ой, а какая причина?
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