Общество
сегодня, 14:36
Салютов в День Победы в Липецкой области не будет
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Сэкономленные деньги главам городов и районов предлагают направить на поддержку участников СВО.
В Липецкой области не будет салютов в День Победы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.
Решение принято по итогам голосования о формате праздника 9 Мая, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи человек. Половина участников опроса проголосовала за салют, половина — против.
«Обсудили с губернатором и патриотизм, и тревожность жителей. Решение принято. Шествие Бессмертного полка, Парад и концерт в День Победы будем проводить. Но без фейерверков и салютов. Сэкономленные деньги Игорь Георгиевич всем главам городов и районов предлагает направить дополнительно на поддержку наших бойцов, участвующих в СВО», — отметила Любовь Фролова.
Решение принято по итогам голосования о формате праздника 9 Мая, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи человек. Половина участников опроса проголосовала за салют, половина — против.
«Обсудили с губернатором и патриотизм, и тревожность жителей. Решение принято. Шествие Бессмертного полка, Парад и концерт в День Победы будем проводить. Но без фейерверков и салютов. Сэкономленные деньги Игорь Георгиевич всем главам городов и районов предлагает направить дополнительно на поддержку наших бойцов, участвующих в СВО», — отметила Любовь Фролова.
10 998
аНФИСА
До чего дошёл прогресс
может заодно
Спасибо
Спасибо
гостья
Федор
Милка
777
Егор