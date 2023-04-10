Спорт

26 минут назад

Больных детишек под Липецком проведали футбольные чемпионы мира

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#"Лазори" #благотворительность #пляжный футбол

И привезли с собой настоящий мировой Кубок, который каждому дали подержать в руках.

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В пансионате «Лазори», в котором проходят реабилитацию дети-инвалиды, случился переполох. В гости к ребятам приехали известные спортсмены – главный тренер сборной России по пляжному футболу, 3-кратный чемпион мира Михаил Лихачёв и его помощник, в прошлом известный вратарь Андрей Бухлицкий.

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Бухлицкого вообще можно назвать лицом побед российского пляжного футбола. В 2011 году в Италии и в 2013 году на Таити он брал «золото» Кубка мира, как игрок, причём в первом случае был признан лучшим вратарём чемпионата. Затем перешёл в штаб сборной в 2021 году под руководством Лихачёва вновь завоевал Кубок мира, который тогда проходил в Москве.

Тяжеленную статуэтку Кубка мира гости захватили собой, чтобы у каждого из присутствующих была возможность прикоснуться к легенде.

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Лихачёв и Бухлицкий приезжают в «Лазори» не в первый раз. Три года назад они уже навещали детский реабилитационный центр, как и сейчас – по приглашению спортивного функционера и общественного деятеля Руслана Курскина, который давно дружит и по мере сил помогает пансионату.

- Во время прошлого приезда произошёл забавный случай, - вспоминает главный тренер сборной, - Андрей Бухлицкий на прощание сказал ребятам: «В следующий раз приедем к ним, когда завоюем Кубок мира». И вот наша команда вновь – чемпион, так что выбора у нас не оставалось: нужно было ехать (смеётся).

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Маленькая экскурсия по пансионату

Гости отметили улучшения в инфраструктуре «Лазорей», директор (и идейный вдохновитель пансионата) которых Альбана Корнева первым делом провела для них экскурсию. Да и можно ли вообще остаться равнодушным, глядя, например, на милягу Борьку – кабана из контактного зоопарка, который раз каждому новому гостю и обожает варёные яйца.

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Борька

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В «Лазорях» созданы все условия для детворы. В дубово-сосновом бору имеются и жилые корпуса, бассейн, игровые зоны. Особое внимание средствам оздоровления, таким как – соляная пещера, ведь здесь принимают детей, имеющих проблемы со здоровьем.

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Несколько лет назад пансионат на месте бывшего пионерского лагеря открыла Альбина Корнева – неравнодушная липчанка, сама мама больного ребёнка, решившая помогать и другим людям. С тех пор «Лазори» - одно из самых добрых мест в Липецкой области. Благодаря частным пожертвованиям, дети инвалиды из разных уголков страны имеют возможность отдохнуть и поправить здесь здоровье бесплатно. Те, кому требуется особый уход – приезжают с родителями.

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Альбина Корнева

… Каково же было удивление детвовры, когда за завтраком в столовой им перечислили регалии гостей и дали подержать в руках настоящий Кубок мира по пляжному футболу!

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Детвора сначала стеснялась, а потом отбоя от желающих взять в руки трофей, в которому, например, сборная Бразилии не может прикоснуться уже шесть лет или два чемпионата.

Ребята не остались в долгу и сделали гостям подарки – свои собственные рисунки.

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- Надеемся, что какую-то минутку радости мы этим особенным ребятишкам подарили, - выразил надежду Леонтьев, - Вообще это бесценно – видеть счастливые детские глаза.

Спортсмены показали, что они сильно отличаются от «поп-звёзд», которые за каждое мероприятие требуют гонорар. Как выяснил GOROD48 за свой визит футболисты не взяли ни копейки, для них это – социальная миссия.

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- Спортсмен не принадлежит сам себе, - считает Андрей Бухлицкий, - Спортсмен играет за страну для людей, и он должен с этими людьми общаться. Общение, в принципе – задача каждого человека, но у спортсменов она двойная, ведь очень много людей ходят нашего внимания. А тут особый случай – дети. Ребёнок ведь, как чистый лист, пусть в жизни он получает как можно больше положительной информации, радуется, играет в футбол.

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Андрей Бухлицкий

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После приезда таких гостей везде начинают играть в футбол.

Дети и руководители «Лазорей» остались благодарны именитым гостям. А те в свою очередь пообещали, что и этот их визит – не последний.

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#"Лазори" #благотворительность #пляжный футбол

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