Происшествия

53 минуты назад

Обвиняемый в браконьерстве установил в 400 метрах от своего дома 12 петель на косуль

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#браконьерство #охота
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Обвиняемый в браконьерстве установил в 400 метрах от своего дома 12 петель на косуль

Своих жертв мужчина приманивал рассыпанной по земле пшеницей.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины из села Савицкое, обвиняемого в незаконной охоте на территории государственного природного заказника «Первомайский». При этом дом мужчины расположен всего в 400 метрах от заказника.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, с 13 по 19 декабря прошлого года пенсионер на территории заказника установил между деревьями рядом с подкормочной площадкой для животных 12 петель из металлических тросов для отлова косуль. Для этого он предварительно с помощью пассатижей порезал металлический трос на части по три метра каждая, а после установил ловушки на расстоянии двух-трёх метров друг от друга. При этом один конец троса был прикреплён к дереву, а другой с петлёй был привязан к веткам деревьев так, чтобы петля висела в воздухе на расстоянии примерно 50 сантиметров от земли. На земле рядом с ловушками мужчина рассыпал пшеницу, чтобы приманить своих жертв.

В ходе следствия мужчина рассказал, что день установки петель хорошо запомнил, так как это был день рождения его мамы, и поэтому в честь праздника он решил попробовать поймать и отведать дичь. Тем более, что косуль в тех местах много — они даже не боятся и заходят на огороды.

Но при этом мужчина хорошо знал, лесопосадки рядом с его домом являются заказником — сам он раньше работал вальщиком леса, да и в 300 метрах от его дома установлен информационный щит о начале особо охраняемой территории.

Каждый день обвиняемый проверял, не попали ли в петли животные. 19 декабря в 07:34 он нова прибыл проверять петлю в 410 метрах от своего дома, но был задержан сотрудником Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, а все 12 петель были изъяты полицейскими.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории». Если вина будет доказана в суде, ему грозит до двух лишения свободы.
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#браконьерство #охота
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