Липецкие призывники все-таки могут получить повестки через Госуслуги

Такие повестки военкомат обещает дублировать привычными — бумажными.

В городском военкомате уже пять дней работает призывная комиссия. Сегодня с призывниками общалась вице-мэр Липецка Анна Шамаева.При входе в городской военкомат и в его коридорах развешены объявления, рекламирующие армию профессионалов. На вопрос, «зачем», городской военком Дмитрий Горкин говорит, что они для тех, кто хочет подписать контракт, и призывников не касаются.— Много ли подписывают контрактов? — спросил корреспондент GOROD48.—Чем больше придет, тем лучше, — ответил Дмитрий Горкин, уточнив, что призывники будут служить в Западном военном округе, — Пусть в вашем репортаже красной линией пройдет информация о том, что срочников ни в зону СВО, ни на новые территории служить не отправят!Это весной из Липецка планируют призвать более 600 человек. Средний возраст срочника — 20-21 год, так как в 18 лет большинство получает отсрочку из-за учебы. И действительно, среди ожидающих приема призывной комиссии юношей, были уже получившие среднее образование.— Хочу служить на аэродроме — у меня призвание к авиации. В семье все летчики, военные, — рассказал призывник Кирилл Ильяшенко.Большинство пришедших сегодня в военкомат сидели в масках — коронавирусные карантинные мероприятия до сих пор не отменены. «Мы заботимся о здоровье призывников», заметил военком.Примерно 30-40% призывников не идут на службу по состоянию здоровья. Чаще всего молодые люди страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, плоскостопием. Достаточно много — с искривлением позвоночника с болевым синдромом, болезнями суставного аппарата. Встречаются призывники с нехваткой массы тела, как правило, это врожденные проблемы с обменом веществ.— Любой документ, который приносит призывник, связанный с его здоровьем, рассматривается в обязательном порядке. Если данные в этих документах не препятствуют службе в армии, мы принимаем решение. Если мы сомневаемся в степени выраженности нарушения состояния здоровья, мы направляем призывника на медицинское обследование в учреждения, закрепленные за военкоматом. В этих поликлиниках их тщательно осматривают узкие специалисты. Мы рассматриваем заключения даже частных медицинских центров. Их заключения не являются руководством для нас, но мы обращаем на это внимание обязательно. Потому что для нас важна каждая деталь здоровья призывника, который приходит проходить комиссию, — говорит член военно-медицинской комиссии невролог Елена Рассказова.Во время этого призыва ЭКГ, флюорографию и прививки призывникам делают в военкомате, в поликлинику ходить не надо.Скоро начнется вторая волна рассылки повесток призывникам. Дмитрий Горкин рассказал, что военкомат готов воспользоваться сервисом Госуслуги в тестовом режиме, уточнив при этом, что все электронные повестки будут продублированы бумажными.В апреле начался не только призыв, но рейды сотрудников военкоматов и полицейских по поиску уклонистов. В Липецке от срочной службы уклоняются 700 человек. В прошлом году двое были осуждены за уклонение от призыва.— Бегать от армии не надо. К тому же возраст службы в армии со следующего года начнут увеличивать. И бояться армии не надо! — сурово говорит горвоенком.В Липецке стало больше призывников, выбирающих альтернативную службу. Во время осеннего призыва таких оказалось около 20-ти человек, хотя раньше было не более десятка. Альтернативщики, как правило, работают медбратьями в лечебных учреждениях Липецка.Первая торжественная отправка в армию запланирована в Липецке на 20 апреля.