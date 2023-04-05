Общество
сегодня, 14:47
Николай Дергунов: «Дороги — не место для экспериментов»
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В мэрии Липецка с осторожностью относятся к инновациям, предпочитая ремонтировать дороги консервативными способами.
Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего дня все три муниципальных подрядчика приступили к плановым ремонтам дорог в Липецке. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с объемом финансирования свыше 1,3 млрд рублей должны быть обновлены 38 участков улично-дорожной сети общей длиной 39 километров.
По этому поводу в мэрии состоялся брифинг председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунова.
Показав слайд с планами ремонтов , Николай Дергунова сказал, что в этом году под обновление попадут 17 дорог в частном секторе из 38 запланированных. «Смещаем акценты на окраины». Требования к подрядчикам — качество и сроки. Часть дорог будет отремонтирована в апреле-мае, остальные — в июне-июле. Заказчик, управление главного смотрителя Липецка, обязан принять работы к 31 августа.
— У нас в прошлом году появился новый опыт: часть дорог по контракту этого года один подрядчик отремонтировал еще осенью (улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике). Это понравилось и компании, которая смогла закупить материалы для ремонта по ценам прошлого года, водителям и жителям Липецка, которые досрочно получили безопасные дороги.
По словам Николая Дергунова, никто из подрядчиков не заявил о необходимости полного перекрытия дорог на время ремонтов. Таким образом, учтены негативные уроки ремонтов улиц Зегеля и Плеханова, движение по которым строители перекрывали полностью. Да, было не обойтись без частичного перекрытия Сокольского моста. Да, когда рабочие будут укладывать новый асфальт, дороги будут перекрываться на день-полдня, но это — вынужденные издержки.
Журналисты задались вопросом: как так вышло, что еще находящиеся на гарантии дороги уже имеют изъяны? Речь — о проспекте Победы, улицах Ильича и Баумана.
— Я не знаю причин возникших на новых дорогах дефектов. Для этого нужны заключения экспертиз, — сказал председатель департамента.
И это странно! Да, формально МКУ «Управление строительства Липецка», которое было заказчиком строительства дороги по проспекту Победы, не подчиняется Николаю Дергунову. Но ему подчиняется УГС. В любом случае у эксплуатирующего дороги Липецка ведомства должна быть заинтересованность в информации, почему на новых дорогах разъезжаются стыки между полотнами асфальта, появляются колейность и ямы?
Впрочем, Николай Дергунов бдит за состоянием дорог. И если видит, что на обновленных магистралях проблемы, требует от подрядчиков гарантийного ремонта за их счет. Но как быть, если дорожно-строительная компания уже банкрот? Как, например, воронежское ООО «Дорожник», ремонтировавшее улицу Баумана?
— В таком случае мы обращаемся в суд. И суд распечатывает банковский счет подрядчика, созданный на гарантийный период. И за эти деньги, за 10% от цены подряда, мы ремонтируем находящиеся на гарантии дороги. Что же до компании «Дорожник», то она в ответ на наши претензии сообщила, что в апреле-мае за свой счет отремонтирует улицу Баумана.
Кстати, все 123 отремонтированных с 2017 года дорог Липецка имели 4-летнюю гарантию на момент ее приемки в эксплуатацию. На разметку такая гарантия — год по ГОСТу, на дорожные знаки — 10 лет.
— Да, случаются на новых дорогах дефекты, мы это не скрываем. Но их относительно немного. Напомню, что с 2017 гола по нацпроекту «БКД» в Липецке отремонтировано 167 километров дорог, — сказал Николай Дергунов.
Используют ли в Липецке какие-то инновационные методы ремонта дорог? Оказалось, нет:
— Дороги — не место для экспериментов. Особых инноваций нет. Мы идем консервативным путем. Мы повсеместно стали применять геосетку для укрепления асфальта. Вместо асфальтобетонной смеси Т-2 мы теперь применяем щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя дороги — эта марка лучше по прочностным характеристикам,— сказал председатель департамента.
Говоря о ямочном ремонте, Николай Дергунов заметил, что он — ежедневный. С начала года с улиц города удалось таким способом убрать более 4 тысяч квадратных метров. Помощниками мэрии в плане обнаружения провалов в асфальте стали помимо горожан, использующих ЕДС и портал «Развиваем Липецкую область вместе» для размещения жалоб, еще и водители автобусов — у перевозчиков есть свой чат, в который они выкладывают сообщения о ямах на дорогах.
Николай Дергунов констатировал, что в этом году у мэрии пока нет понимания того, выделит ли правительство области деньги Липецку на ремонт асфальта в микрорайонах. А вот улицы в Военном городке пока отремонтируют ямочно — из-за волокиты с Минобороны по передаче этого микрорайона в муниципальную собственность, он не попал в планы ремонтов дорог по нацпроекту «БКД» этого года.
По этому поводу в мэрии состоялся брифинг председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунова.
Показав слайд с планами ремонтов , Николай Дергунова сказал, что в этом году под обновление попадут 17 дорог в частном секторе из 38 запланированных. «Смещаем акценты на окраины». Требования к подрядчикам — качество и сроки. Часть дорог будет отремонтирована в апреле-мае, остальные — в июне-июле. Заказчик, управление главного смотрителя Липецка, обязан принять работы к 31 августа.
— У нас в прошлом году появился новый опыт: часть дорог по контракту этого года один подрядчик отремонтировал еще осенью (улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике). Это понравилось и компании, которая смогла закупить материалы для ремонта по ценам прошлого года, водителям и жителям Липецка, которые досрочно получили безопасные дороги.
По словам Николая Дергунова, никто из подрядчиков не заявил о необходимости полного перекрытия дорог на время ремонтов. Таким образом, учтены негативные уроки ремонтов улиц Зегеля и Плеханова, движение по которым строители перекрывали полностью. Да, было не обойтись без частичного перекрытия Сокольского моста. Да, когда рабочие будут укладывать новый асфальт, дороги будут перекрываться на день-полдня, но это — вынужденные издержки.
Журналисты задались вопросом: как так вышло, что еще находящиеся на гарантии дороги уже имеют изъяны? Речь — о проспекте Победы, улицах Ильича и Баумана.
— Я не знаю причин возникших на новых дорогах дефектов. Для этого нужны заключения экспертиз, — сказал председатель департамента.
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И это странно! Да, формально МКУ «Управление строительства Липецка», которое было заказчиком строительства дороги по проспекту Победы, не подчиняется Николаю Дергунову. Но ему подчиняется УГС. В любом случае у эксплуатирующего дороги Липецка ведомства должна быть заинтересованность в информации, почему на новых дорогах разъезжаются стыки между полотнами асфальта, появляются колейность и ямы?
Впрочем, Николай Дергунов бдит за состоянием дорог. И если видит, что на обновленных магистралях проблемы, требует от подрядчиков гарантийного ремонта за их счет. Но как быть, если дорожно-строительная компания уже банкрот? Как, например, воронежское ООО «Дорожник», ремонтировавшее улицу Баумана?
— В таком случае мы обращаемся в суд. И суд распечатывает банковский счет подрядчика, созданный на гарантийный период. И за эти деньги, за 10% от цены подряда, мы ремонтируем находящиеся на гарантии дороги. Что же до компании «Дорожник», то она в ответ на наши претензии сообщила, что в апреле-мае за свой счет отремонтирует улицу Баумана.
Кстати, все 123 отремонтированных с 2017 года дорог Липецка имели 4-летнюю гарантию на момент ее приемки в эксплуатацию. На разметку такая гарантия — год по ГОСТу, на дорожные знаки — 10 лет.
— Да, случаются на новых дорогах дефекты, мы это не скрываем. Но их относительно немного. Напомню, что с 2017 гола по нацпроекту «БКД» в Липецке отремонтировано 167 километров дорог, — сказал Николай Дергунов.
Используют ли в Липецке какие-то инновационные методы ремонта дорог? Оказалось, нет:
— Дороги — не место для экспериментов. Особых инноваций нет. Мы идем консервативным путем. Мы повсеместно стали применять геосетку для укрепления асфальта. Вместо асфальтобетонной смеси Т-2 мы теперь применяем щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя дороги — эта марка лучше по прочностным характеристикам,— сказал председатель департамента.
Говоря о ямочном ремонте, Николай Дергунов заметил, что он — ежедневный. С начала года с улиц города удалось таким способом убрать более 4 тысяч квадратных метров. Помощниками мэрии в плане обнаружения провалов в асфальте стали помимо горожан, использующих ЕДС и портал «Развиваем Липецкую область вместе» для размещения жалоб, еще и водители автобусов — у перевозчиков есть свой чат, в который они выкладывают сообщения о ямах на дорогах.
Николай Дергунов констатировал, что в этом году у мэрии пока нет понимания того, выделит ли правительство области деньги Липецку на ремонт асфальта в микрорайонах. А вот улицы в Военном городке пока отремонтируют ямочно — из-за волокиты с Минобороны по передаче этого микрорайона в муниципальную собственность, он не попал в планы ремонтов дорог по нацпроекту «БКД» этого года.
8 789
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