На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду

25 апреля с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 17 улиц Липецка – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 8, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 22а по улице Вермишева, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 по проспекту Мира, №№ 1д, 1д/1, 5, 6, 6а на площади Мира, №№ 2, 4 по улице Аносова, № 2 по улице Островского, № 1 по улице Разина, №№ 1, 1а, 1в, 3, 5 по улице Левобережной, в частном секторе улиц Санитарной, Островского, Пляжной, Леваневского, Волжской.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Юных Натуралистов, 9, улица Вермишева, 17/1, также подвоз организуют по заявкам потребителей.25 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета (не более, чем на три часа для каждого домовладения) возможны у потребителей на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Артема, Ферросплавной, Дубовой, Российской, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Ново-Весовой, Ударников, Зеленой, Ильича, Полетаева, Нектарной, 4-й Пятилетки, Гагарина, Ленина, Пионерской, Студеновской, Тельмана, Шевченко, 1-й Крымской, Депутатской, Индустриальной, Киевской, 50 лет НЛМК, Неделина, Фрунзе, Светлова, Ярославской, в переулках Виноградном, 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, Дружном, Клеверном, Чистом, Вилкова, Весеннем, по проездам Каштановому, Шишкина, Комсомольскому, по проспекту Мира, по проспекту Победы, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».С 14:00 до 17:00 отключат электричество из-за монтажа приборов учета на улицах Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Папина, Мичурина, Орджоникидзе, Котовского, Неделина, Нагорной, по проспекту Победы, в переулке Нагорном.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Салтыкова-Щедрина, Кривенкова, Индустриальную, Сырскую, Буденного, Аллейную, Жемчужную, Космонавтов (Сселки), Покровскую, Посадскую, Провинциальную, Сокольскую (Сселки), Агрономическую, Виктора Музыки, Опытную, проезды Боевой, Трубный, садоводчества «Сокол-3», «Металлург-6», «Березка».