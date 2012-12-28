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31-летнего липчанина задержали при сбыте гашиша: дома у него нашли целые россыпи наркотиков
Происшествия
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17 минут назад
31-летнего липчанина задержали при сбыте гашиша: дома у него нашли целые россыпи наркотиков
В квартире найдены электронные весы и приспособления для расфасовки наркотиков
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция инкриминируемых статей статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы.
На время предварительного следствия мужчина арестован.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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