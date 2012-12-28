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59
17 минут назад

31-летнего липчанина задержали при сбыте гашиша: дома у него нашли целые россыпи наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по  Липецку при сбыте 0,9 грамма гашиша задержали 31-летнего липчанина. В его квартире найдены свыше 140 граммов МДМА, около четырех граммов метилэфедрона и 0,68 грамма марихуаны, сообщили в областном управлении МВД. Как считают в полиции, наркотики предназначались сбыта.

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В квартире найдены электронные весы и приспособления для расфасовки наркотиков

Возбуждены  уголовные дела по ч.1 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция инкриминируемых статей статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

На время предварительного следствия мужчина арестован. 

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
наркотики
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