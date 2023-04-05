Общество
30 минут назад
Все три подрядчика мэрии приступили к ремонту дорог в Липецке
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Сегодня начали работу МБУ «Управление благоустройства Липецка» и ООО «СДК».
Сегодня еще два подрядчика городской администрации приступили к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На улицу Кривенкова вышли сотрудники ООО «СДК». Их задача — отферезеровать более 31 тысячи «квадратов» старого асфальтобетонного покрытия дороги от кольцевой развязки с проспектом 60 лет СССР до кольцевой развязки с улицей Свиридова и накатать два слоя нового.
— Общая длина ремонтируемого участка — 1,8 километра. Также подрядной организации предстоит заменить бордюры и обустроить пешеходные дорожки. Цена работ по этой дороге — 112,7 млн рублей, - сообщил GOROD48 начальник отдела по ремонту дорог управления главного смотрителя Липецка Евгений Подсиорин.
Также заказчику, УГС Липецка, предстоит договориться с собственником автомойки «Туннель» (напротив дома №47 по проспекту имени 60-летия СССР) и заасфальтировать пешеходные и велосипедные дорожки, которые владельцы мойки отсыпали щебнем в прошлом году.
За 451,7 миллиона рублей МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтирует горячим асфальтом улицы Каменный Лог, Подовражную, Энтузиастов, Гранитную и 2-ю Гранитную, Зои Космодемьянской, Пришвина, Железнодорожную, Индустриальную, Депутатскую, Крупскую.
Сегодня муниципальная дорожно-ремонтная организация начала ремонт на улице Крупской. Новый асфальт появится на протяжении полукилометра. Также на этой улице будут сделаны пешеходные зоны.
На прошлой неделе, как уже писал GOROD48, сезон дорожных ремонтов начало ООО «Инфинити Групп». Техника компании работает на улице Белянского.
— Улицу Белянского обновляет компания «Инфинити Групп». Строителям предстоит снять старый асфальт и уложить два слоя нового на четырехполосной дороге длиной 910 метров, нанести на новое покрытие разметку, обновить дорожные знаки. Для повышения безопасности движения здесь появятся два светофорных объекта: мигающий желтый у остановки «Университетский микрорайон» и вызывной у остановки «Улица Белянского». На остановочных павильонах поменяют плитку на площади в 300 квадратных метров, заменят 600 погонных метров бордюров, — сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных.
К 31 августа всем трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. Общий объем финансирования — 1,1 млрд рублей. Шесть дорог из этого пакета опережающими темпами ООО «Инфинити Групп» были отремонтированы прошлой осенью: улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике.
На улицу Кривенкова вышли сотрудники ООО «СДК». Их задача — отферезеровать более 31 тысячи «квадратов» старого асфальтобетонного покрытия дороги от кольцевой развязки с проспектом 60 лет СССР до кольцевой развязки с улицей Свиридова и накатать два слоя нового.
— Общая длина ремонтируемого участка — 1,8 километра. Также подрядной организации предстоит заменить бордюры и обустроить пешеходные дорожки. Цена работ по этой дороге — 112,7 млн рублей, - сообщил GOROD48 начальник отдела по ремонту дорог управления главного смотрителя Липецка Евгений Подсиорин.
Также заказчику, УГС Липецка, предстоит договориться с собственником автомойки «Туннель» (напротив дома №47 по проспекту имени 60-летия СССР) и заасфальтировать пешеходные и велосипедные дорожки, которые владельцы мойки отсыпали щебнем в прошлом году.
За 451,7 миллиона рублей МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтирует горячим асфальтом улицы Каменный Лог, Подовражную, Энтузиастов, Гранитную и 2-ю Гранитную, Зои Космодемьянской, Пришвина, Железнодорожную, Индустриальную, Депутатскую, Крупскую.
Сегодня муниципальная дорожно-ремонтная организация начала ремонт на улице Крупской. Новый асфальт появится на протяжении полукилометра. Также на этой улице будут сделаны пешеходные зоны.
На прошлой неделе, как уже писал GOROD48, сезон дорожных ремонтов начало ООО «Инфинити Групп». Техника компании работает на улице Белянского.
— Улицу Белянского обновляет компания «Инфинити Групп». Строителям предстоит снять старый асфальт и уложить два слоя нового на четырехполосной дороге длиной 910 метров, нанести на новое покрытие разметку, обновить дорожные знаки. Для повышения безопасности движения здесь появятся два светофорных объекта: мигающий желтый у остановки «Университетский микрорайон» и вызывной у остановки «Улица Белянского». На остановочных павильонах поменяют плитку на площади в 300 квадратных метров, заменят 600 погонных метров бордюров, — сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных.
К 31 августа всем трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. Общий объем финансирования — 1,1 млрд рублей. Шесть дорог из этого пакета опережающими темпами ООО «Инфинити Групп» были отремонтированы прошлой осенью: улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике.
2 239
Ужас
Сергей