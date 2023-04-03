Завтра днем в Липецкой области немного сыро, безветренно и до +14

4 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. 5 и 6 апреля регион окажется в гребне Сибирского антициклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 4-5 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ночью – от +4 до +6 градусов, днем – от +11 до +13.



День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.



