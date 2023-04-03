Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра днем в Липецкой области немного сыро, безветренно и до +14

2 373
#потепление
Завтра днем в Липецкой области немного сыро, безветренно и до +14
4 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. 5 и 6 апреля регион окажется в гребне Сибирского антициклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 4-5 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ночью – от +4 до +6 градусов, днем – от +11 до +13.

День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза. 

2 373
#потепление

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

27 минут назад
Алексей Сабадаш, мне больше нравится спать под выступления дорогого Леонида Ильича
ответить

Алексей Сабадаш

сегодня, 17:05
Живу с выходом окон в каменный лог птицы поют всю ночь хотя не одного листика на деревьях еще нет но они уже прилетели разные звуки птиц так приятно спать под их пенье с открытом балконом.
ответить

Еще в рубрике

Завтра днем в Липецкой области небольшой дождь и до +14
#погода #дождь #потепление
3
Завтра днем в Липецкой области небольшой дождь и до +14

вчера, 17:38

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается тепло
#Погода
7
В Липецкую область возвращается тепло

01.04.2023 17:10

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области небольшой дождь и до +10
#дождь #потепление
3
Завтра в Липецкой области небольшой дождь и до +10

31.03.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо, туманно и до +10
#дожди #туман
5
В Липецкой области дождливо, туманно и до +10

29.03.2023 17:02

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области возможна первая гроза
#гроза #дождь
9
Завтра в Липецкой области возможна первая гроза

28.03.2023 17:24

Погода в Липецке
В Липецкой области воздух прогреется до +16, дожди ненадолго прекратятся
#потепление
3
В Липецкой области воздух прогреется до +16, дожди ненадолго прекратятся

27.03.2023 17:00

Погода в Липецке