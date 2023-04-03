Дело по обвинению бывших полицейских в продаже сведений об умерших дошло до суда

Областное управление следственного комитета передало в суд дело двух бывших полицейских. Они обвиняются по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как считает следствие, полицейские продавали директору ритуальной службы «Ангел» и компании «Мемориал» Натальи Ивановой сведения об умерших липчанах.





«За предоставление одного адреса умершего лица, с родственниками которого заключался договор на оказание ритуально-похоронных услуг, сотрудники полиции получали от предпринимательницы денежное четыре тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СКР по региону.



— Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области в 2021 году. Сотрудники уволены из органов внутренних дел, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



Вину обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Директор ритуальных агентств уже осуждена — за подкуп полицейских ей По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года двое сотрудников дежурной части полиции получили от Натальи Ивановой 40 тысяч рублей . За эти деньги они передавали ритуальщице данные об умерших.«За предоставление одного адреса умершего лица, с родственниками которого заключался договор на оказание ритуально-похоронных услуг, сотрудники полиции получали от предпринимательницы денежное четыре тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СКР по региону.— Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области в 2021 году. Сотрудники уволены из органов внутренних дел, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.Вину обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.Директор ритуальных агентств уже осуждена — за подкуп полицейских ей назначен штраф в полмиллиона рублей