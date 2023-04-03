Происшествия

57 минут назад

Дело по обвинению бывших полицейских в продаже сведений об умерших дошло до суда

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#взятка #ритуальное агенство
Дело по обвинению бывших полицейских в продаже сведений об умерших дошло до суда

Областное управление следственного комитета передало в суд дело двух бывших полицейских. Они обвиняются по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как считает следствие, полицейские продавали директору ритуальной службы «Ангел» и компании «Мемориал» Натальи Ивановой сведения об умерших липчанах.

По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года двое сотрудников дежурной части полиции получили от Натальи Ивановой 40 тысяч рублей. За эти деньги они передавали ритуальщице данные об умерших.

«За предоставление одного адреса умершего лица, с родственниками которого заключался договор на оказание ритуально-похоронных услуг, сотрудники полиции получали от предпринимательницы денежное четыре тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СКР по региону.

— Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области в 2021 году. Сотрудники уволены из органов внутренних дел, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Вину обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Директор ритуальных агентств уже осуждена — за подкуп полицейских ей назначен штраф в полмиллиона рублей.
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#взятка #ритуальное агенство

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