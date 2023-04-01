Коронавирус в России: SARS-CoV-2 повлиял на привычные вирусы?

После прихода в человеческую популяцию SARS-CoV-2 у привычных вирусов размылись границы сезонности, отметили эксперты. С появлением «омикрона» переболевшие стали чаще жаловаться на проблемы с гортанью и «утомляемость голоса».

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе опять пошла на снижение. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 8,5 до 11,1 тысячи случаев. Продолжает снижаться число летальных случаев – оно составляло от 31 до 37 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 50 379 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 636 589 человек, из них 397 245 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, на этой неделе не пересекало границы двузначных показателей – с понедельника по пятницу фиксировали от 63 до 86 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3968 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 181 921 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на прошлой неделе снизилась на 5,4% - в пересчете на 100 тысяч человек она составила 53,9, передают РИА Новости данные оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость выросла в 22 регионах. Уменьшился также на 6% показатель госпитализации, хотя в 38 регионах пациентов госпитализировали чаще, чем неделей ранее. Как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон», цитирует ТАСС. В регионах продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Коронавирус по-прежнему требует к себе внимания, хотя и превращается постепенно в одно из инфекционных заболеваний, считает академик РАН Геннадий Онищенко – об этом сообщает портал «ОСН». По его мнению пик пандемии пройден, оснований считать, что пандемия снова вспыхнет, нет – так, у россиян создан популяционный иммунитет, который их защищает. Однако полностью коронавирус никуда не уйдет, следует помнить об основных мерах безопасности – ношении масок и социальной дистанции, особенно для тех, кто имеет хронические заболевания или входит в зону риска по возрасту. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что проверкой для эпидемии ковида станет лето, передают «Известия». По его прогнозу хвост нынешней волны придется на конец апреля, а следующие обострения проявятся только к осени. Однако, отметил врач, эти расчеты оправдаются, если коронавирусная инфекция поведет себя как сезонная, а лето станет показателем «природного» развития инфекции, поскольку практически все ограничения уже сняты. Так, если при отсутствии ограничительных мер заболеваемость серьезно снизится, то, предполагает Николай Крючков, можно будет рассуждать о переходе ковида в обычную сезонную инфекцию.

Появление вируса SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19 повлияло на течение уже привычных респираторных инфекций – российские медики обсуждали этот вопрос на XV ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского, передает MK.RU. Ученые отметили – если в 2021 году гриппа практически не было, в 2021 году он не только вернулся, но и смазал сезонные сроки своего появления. Как отметил ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Денис Усенко, вирус гриппа В выявлялся даже в мае. По словам инфекциониста, академика РАН Юрия Лобзина, сезон гриппа стал протекать дольше, кроме того, появились внесезонные вспышки Респираторно-синцитиального вируса, цитирует MK.RU. О более смазанных сроках сезонности гриппа говорила в рамках конгресса замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, ее слова передает портал KP.RU. Так, эксперт отметила, что в сезоне 2022-2023 года рост активности гриппа начали фиксировать уже в ноябре, тогда как обычно это бывает в середине-конце декабря.

Начиная с августа 2022 года дети стали очень активно болеть коронавирусом, отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Санкт-Петербурга Елена Дондурей. ЛОР-органы также стали одной из мишеней COVID-19 – с начала пандемии пациенты нередко жаловались на потерю обоняния и извращения вкуса. Сегодня появился новый симптом, который назвали «ковидный голос». Эту проблему также подняли эксперты в ходе XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского. Как рассказала заведующая учебной частью кафедры оториноларингологии РНИМУ им Пирогова, профессор Елена Радциг, если в начале пандемии частым симптомом коронавируса были изменение обоняния (аносмия или диносмия) и чуть реже изменение вкуса (дисгевзия), в 2022 году стали чаще появляться жалобы на проблемы гортани - ларингодения и изменение голоса (дисфония). У больных, перенесших инфекцию, появился такой симптом, как утомляемость голоса, цитирует эксперта MK.RU.

COVID-19 остается угрозой для уязвимых групп пациентов – тех людей, которые страдают хроническими или тяжелыми заболеваниями. Об этом предупредила в интервью «Российской газете» заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Ольга Алешина. Она пояснила, что в группу риска входят пациенты с онкозаболеваниями перенесшие трансплантацию органов, пациенты на заместительной почечной терапии (ЗПТ), с аутоиммунными заболеваниями, принимающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с первичным иммунодефицитом и т.д. Также COVID-19 представляет серьезную опасность для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Уязвимым категориям пациентов специалисты по-прежнему рекомендуют защищать себя от коронавируса.

Ученые МГУ разработали математическую модель для изучения новых штаммов коронавируса. Она позволяет анализировать интенсивность заражения, особенности иммунного ответа и другие параметры, передает ТАСС. Модель, которую предложили ученые, опирается на последние экспериментальные данные заражения клеточных линий. Исследователи произвели подбор параметров к данным для двух штаммов – базового уханьского и дельта. По словам ученых полученные результаты могут обобщаться на другие экспериментальные данные – новые штаммы, другие клеточные линии. Разработанную модель можно будет использовать в процессе изучения новых штаммов.