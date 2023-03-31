Проданные на сельское дороге грибы, яблоки и мед вывели полицейских на сбытчика фальшивок

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Становлянского района по подозрению в сбыте поддельной пятитысячной купюры.

На становлянца полицейские вышли после обращения жительницы села Тростное. Прошлой осенью она продала за две тысячи рублей проезжавшему через село мужчине несколько банок с грибами, яблоки и мед. Покупатель расплатился пятитысячной купюрой. Спустя некоторое время женщина засомневалась в подлинности банкноты и обратилась в полицию.



Когда покупатель был задержан выяснилось, что 30-летний житель Становлянского района в ноябре 2022 года купил у неустановленных лиц несколько поддельных пятитысячных купюр. По данным полиции, помимо Тростного он сбывал банкноты на территории Воронежа.



«Следственной группой отдела МВД России по Становлянскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

