Происшествия

40 минут назад

Проданные на сельское дороге грибы, яблоки и мед вывели полицейских на сбытчика фальшивок

331
#фальшивомонетничество
Проданные на сельское дороге грибы, яблоки и мед вывели полицейских на сбытчика фальшивок

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Становлянского района по подозрению в сбыте поддельной пятитысячной купюры.

На становлянца полицейские вышли после обращения жительницы села Тростное. Прошлой осенью она продала за две тысячи рублей проезжавшему через село мужчине несколько банок с грибами, яблоки и мед. Покупатель расплатился пятитысячной купюрой. Спустя некоторое время женщина засомневалась в подлинности банкноты и обратилась в полицию.

Когда покупатель был задержан выяснилось, что 30-летний житель Становлянского района в ноябре 2022 года купил у неустановленных лиц несколько поддельных пятитысячных купюр. По данным полиции, помимо Тростного он сбывал банкноты на территории Воронежа.

«Следственной группой отдела МВД России по Становлянскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
331
#фальшивомонетничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

31-летняя многодетная липчанка «заминировала» своё общежитие, пять раз сообщив о бомбе на номер «112...
#телефонный терроризм
3
31-летняя многодетная липчанка «заминировала» своё общежитие, пять раз сообщив о бомбе на номер «112...

вчера, 17:25

Происшествия
Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей
#ПДД #нарушение #взятка
2
Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей

вчера, 14:56

Происшествия
Пьяный водитель предложил инспектору ДПС подождать часть взятки до зарплаты
#покушение #взятка
7
Пьяный водитель предложил инспектору ДПС подождать часть взятки до зарплаты

вчера, 14:23

Происшествия
Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд
#конфликт #побои #тяжкие телесные
Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд

вчера, 13:54

Происшествия
«Закрома Беларуси» не устояли перед кувалдой: осуждены укравшие по наводке продавщицы 279 936 рублей
#кража
7
«Закрома Беларуси» не устояли перед кувалдой: осуждены укравшие по наводке продавщицы 279 936 рублей

вчера, 13:03

Происшествия
У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон
#кража
6
У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон

вчера, 12:02

Происшествия