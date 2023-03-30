45 минут назад
В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в жилых домах
В ГД предложили отказаться от мусоропроводов во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.
Действительно, запрет мусоропроводов — один из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов, сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.
Тем более, что не везде мусороприемники содержатся в хорошем состоянии, и это приводит к распространению неприятных запахов и крыс, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.