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45 минут назад

В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в жилых домах

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#мусоропровод

В ГД предложили отказаться от мусоропроводов во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского. 

Также, как отметил депутат, целесообразно заварить уже существующие в старых домах, если для этого есть возможности. Мера поможет в ускорении мусорной реформы и в переходе к раздельному сбору мусора, говорится в документе, сообщают «Известия».

Действительно, запрет мусоропроводов — один из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов, сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Тем более, что не везде мусороприемники содержатся в хорошем состоянии, и это приводит к распространению неприятных запахов и крыс, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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#мусоропровод

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