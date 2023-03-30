В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в жилых домах

В ГД предложили отказаться от мусоропроводов во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.





Действительно, запрет мусоропроводов — один из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов, сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.



Тем более, что не везде мусороприемники содержатся в хорошем состоянии, и это приводит к распространению неприятных запахов и крыс, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.



Также, как отметил депутат, целесообразно заварить уже существующие в старых домах, если для этого есть возможности. Мера поможет в ускорении мусорной реформы и в переходе к раздельному сбору мусора, говорится в документе, сообщают «Известия» Действительно, запрет мусоропроводов — один из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов, сказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.Тем более, что не везде мусороприемники содержатся в хорошем состоянии, и это приводит к распространению неприятных запахов и крыс, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.