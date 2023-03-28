Происшествия

сегодня, 22:20

На Соколе кирпичный забор рухнул на пешеходную дорожку

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#забор

На проложенный в прошлом году новый тротуар рухнула целая секция кирпичного забора.

Жительница Сокола  рассказала в соцсетях об обрушении забора на улице Пожарского. По словам женщины, произошло это еще в понедельник, и ее удивляет, что обломки забора не просто никто не убрал, на даже место обрушения никак не ограждено. Сам же забор, как пишет липчанка, находился в аварийном состоянии несколько лет.

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Забор не является собственностью города. Кому он принадлежит будет определено завтра.

В прошлом году администрация Липецка провела реконструкцию проезжей части улицы Пожарского в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Впервые на улице появилась пешеходная дорожка. На которую как раз и рухнул старый кирпичный забор.
3 564
#забор

Комментарии (3)

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Фауст

4 минуты назад
Начальник, ЭКОЗАБОРЫ...!))
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8 минут назад
Начальник, )))... Можно и региональную, и муниципальную...
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Начальник

41 минуту назад
Ждём федеральную программу безопасные и качественные заборы.
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