32-летнего жителя Лев-Толстовского района обвиняют в мошенничестве и угоне «Лады»

Дело передано в суд.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу 32-летнего жителя села Зыково Лев-Толстовского района, ему вменяются кража и мошенничество.



По версии следствия, мужчина - вдовец, отец двоих детей подрабатывал покосом травы и оставил об этом объявление в соцсетях. 22 мая прошлого года ему позвонила потенциальная клиентка и предложила встретиться и обсудить объем работы. Мужчина приехал в посёлок Лев Толстой, взял с женщины 6 000 рублей — деньги ему якобы срочно были нужны для приобретения бензинового триммера и бензина для его заправки. Но косить траву мужчина так и не вернулся: он пропал вместе с деньгами.



Как полагает следствие, он же 15 сентября 2022 года с территории зернотока в селе Золотуха Лев-Толстовского района украл автомобиль «ВАЗ-2105», стоимостью 100 000 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия подозреваемый полностью признал вину по обвинению в мошенничестве, а вот по краже — лишь частично.



Уголовное дело направлено в суд. Санкции этих статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

