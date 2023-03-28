Происшествия

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32-летнего жителя Лев-Толстовского района обвиняют в мошенничестве и угоне «Лады»

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#мошенничество #кража
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32-летнего жителя Лев-Толстовского района обвиняют в мошенничестве и угоне «Лады»

Дело передано в суд.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу 32-летнего жителя села Зыково Лев-Толстовского района, ему вменяются кража и мошенничество. 

По версии следствия, мужчина - вдовец, отец двоих детей подрабатывал покосом травы и оставил об этом объявление в соцсетях. 22 мая прошлого года ему позвонила потенциальная клиентка и предложила встретиться и обсудить объем работы. Мужчина приехал в посёлок Лев Толстой, взял с женщины 6 000 рублей — деньги ему якобы срочно были нужны для приобретения бензинового триммера и бензина для его заправки. Но косить траву мужчина так и не вернулся: он пропал вместе с деньгами.

Как полагает следствие, он же 15 сентября 2022 года с территории зернотока в селе Золотуха Лев-Толстовского района украл автомобиль «ВАЗ-2105», стоимостью 100 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия подозреваемый полностью признал вину по обвинению в мошенничестве, а вот по краже — лишь частично.  

Уголовное дело направлено в суд. Санкции этих статей предусматривают до пяти лет лишения свободы. 
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#мошенничество #кража
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