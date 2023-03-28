В елецкую колонию пытались перебросить телефоны

Осужденным пытались перебросить два сотовых телефона и шнур от зарядного устройства.



В Ельце в исправительную колонию №4 пытались перебросить телефоны.На режимной территории при попытке переброса через основное ограждение запрещённых предметов был задержан мужчина. При досмотре у него был обнаружен свёрток, в котором находились два сотовых телефона и шнур от зарядного устройства.Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», материалы будут направлены в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.