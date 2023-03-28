сегодня, 11:16
Санитарные нарушения выявлены в 70% проверенных школ и у 60% поставщиков продуктов в образовательные учреждения
А в образовательных учреждениях в Данковском, Добринском, Краснинском и Лев-Толстовском районах есть проблемы с освещенностью.
В ходе проверок были исследованы более 1000 проб питьевой воды, проведено 2000 измерений параметров микроклимата, более 6000 замеров уровней искусственной освещенности.
«Остаются неблагополучными по состоянию искусственной освещенности 4,5% образовательных организаций. Наибольшая доля неудовлетворительных замеров искусственной освещенности отмечалась в учреждениях Данковского, Добринского, Краснинского, Лев-Толстовского районов», - отмечают в Роспотребнадзоре.
Санитарные врачи исследовали около 900 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 3 800 проб готовых блюд, более 7 000 смывов с объектов среды. Семь проб пищевых продуктов (0,8%) не соответствовали нормативным требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, приняты административные меры к поставщикам. Доля проб готовой продукции, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, составила 1,2%, по калорийности – 2,4%.
Нарушения санитарного законодательства выявлены в 70% школ и у 60% поставщиков. За это к административной ответственности привлечены 346 должностных и юридических лиц.
По предписаниям Управления Роспотребнадзора новым оборудованием оснащено 26 школьных и 11 дошкольных пищеблоков, в 3 столовых школ проведен капитальный ремонт с реконструкцией, отремонтированы пищеблоки в 6 дошкольных организациях.