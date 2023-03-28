Санитарные нарушения выявлены в 70% проверенных школ и у 60% поставщиков продуктов в образовательные учреждения

А в образовательных учреждениях в Данковском, Добринском, Краснинском и Лев-Толстовском районах есть проблемы с освещенностью.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило о результатах надзора за образовательными организациям по итогам прошлого года. Всего было проверено 370 школ и детских садов. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 80% учреждений, вынесено 1 062 постановления о назначении административных наказаний передано на рассмотрение в суды 50 дел, из них 33 – на приостановление деятельности.



В ходе проверок были исследованы более 1000 проб питьевой воды, проведено 2000 измерений параметров микроклимата, более 6000 замеров уровней искусственной освещенности.



«Остаются неблагополучными по состоянию искусственной освещенности 4,5% образовательных организаций. Наибольшая доля неудовлетворительных замеров искусственной освещенности отмечалась в учреждениях Данковского, Добринского, Краснинского, Лев-Толстовского районов», - отмечают в Роспотребнадзоре.



Санитарные врачи исследовали около 900 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 3 800 проб готовых блюд, более 7 000 смывов с объектов среды. Семь проб пищевых продуктов (0,8%) не соответствовали нормативным требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, приняты административные меры к поставщикам. Доля проб готовой продукции, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, составила 1,2%, по калорийности – 2,4%.



Нарушения санитарного законодательства выявлены в 70% школ и у 60% поставщиков. За это к административной ответственности привлечены 346 должностных и юридических лиц.



По предписаниям Управления Роспотребнадзора новым оборудованием оснащено 26 школьных и 11 дошкольных пищеблоков, в 3 столовых школ проведен капитальный ремонт с реконструкцией, отремонтированы пищеблоки в 6 дошкольных организациях.

