Ровно половину медалей сборной Липецкой области в ЦФО завоевала 15-летняя пловчиха

Варвара Харченко стала героиней нашей команды, а что остальные?

В Обнинске завершились чемпионат и первенство ЦФО по плаванию, старт которых принёс липчанам две медали.

Напомним, что Дарья Исаева из ОК СШОР заняла 3-е место на дистанции 50 метров брасом среди юниорок 15-17 лет, а Владислав Литаврин из СШ №3 «Лидер» победил среди юношей 17-18 лет, попутно выполнив норматив мастера спорта России.

В дальнейшем липецкие спортсмены сумели завоевать ещё 6 медалей. С одной стороны – неплохо, но с другой 4 медали приходятся на счёт Варвары Харченко (на фото), которая в итоге принесла нашей сборной половину всех наград.

На дистанции 800 метров 15-летняя липчанка приплыла к финишу за 9 минут 04,80 секунды. Среди взрослых её результат стал третьим, впереди оказались победительница Арина Пантина из Ярославля – 8:51,05и Софья Вахрушева из Тулы – 9:02,04. А вот в зачёте 15-17 лет Харченко дополнительное получила «серебро», среди ровесниц ей обогнала только Пантина, которая на самом деле на два года старше.

Ситуация в точности повторилась и на дистанции 1 500 метров. Харченко третья в общем заплыве – 17 минут 21,90 секунды вслед за Софьей Вахрушевой из Тулы – 17:06,70 и Дарьей Даниловой из Ярославля – 17:11,70. В юниорский зачёт пошёл результат Даниловой, которая была объявлена победительницей, а наша пловчиха, соответственно, на 2-м месте.

17-летняя Валерия Деулина заняла 2-е место среди юниорок на дистанции 100 метров брассом – 1:13,76. Среди взрослых ей результат был 7-м, а победила в обеих возрастных группах Анастасия Шиленкова из Ярославля, несмотря на то, что ей всего 16. 3-е место здесь же по юниоркам заняла наша Варвара Исаева – 1:14,95 (8-й результат среди взрослых).

Спортсменов подготовили Заслуженный тренер России Лидия Власевская, Оксана Кравчук Лиана Шишкина.

Отметим, крайне неудачное выступление липецких команд в эстафете. В заплывах 4х100 и 4х200 метров наша команда, ведомая грозным Михаилом Бочарниковым, заняла лишь соответственно 9-е и 8-е место.

Девушки на соответствующих дистанциях были 7-ми и 9-ми. В женской эстафете 4х100 комплексным плаванием наши Анна Борисова, Валерия Деулина, Виктория Перепечина и Яна Черных были 5-ми – 4:33,41, но от призового 3-го места отстали аж на 11 секунд.

Остаётся добавить, что в соревнованиях конкурировали около 600 пловцов из 18 регионов России.



Фото из архива Варвары Харченко.

