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Мужчина хотел приворожить бывшую и перевел мошеннице 300 тыс. рублей

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В Москве мужчина пытался вернуть свою бывшую девушку, обратившись к гадалке и перечислив ей 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Газета.ру. Жителю столицы даже пришлось набрать долгов.

По имеющейся информации, девушка долго страдала от депрессии и врачи предложили ей бросить своего возлюбленного. Утверждалось, что расставание якобы надо для проведения терапии.

Мужчина обратился к аферистке после расставания с девушкой. Ясновидящая пообещала клиенту вернуть бывшую возлюбленную. Она запросила деньги за диагностику, первичную работу и магический ритуал.

В результате мужчина срочно взял кредиты и занял средства у начальника на работе. Получив 300 тыс. рублей, аферистка заблокировала брошенного мужчину.
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