В Липецкой области расследуют гибель в лесу вальщика деревьев

Вальщик деревьев погиб в Чаплыгинском лесхозе

Госинспекция труда расследовала несчастный случай на производстве - гибель во время санитарной рубки леса в Чаплыгинском лесхозе вальщика деревьев. Трагедия произошла в последний день января этого года.



«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда», сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.



Материалы расследования Госинспекции направлены в прокуратуру по месту происшествия для рассмотрения и принятия решения. Также в лесхозе инициирована внеплановая проверка. Ответственные за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности.