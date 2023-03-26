Происшествия

9 минут назад

В Липецкой области расследуют гибель в лесу вальщика деревьев

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#гибель на производстве
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В Липецкой области расследуют гибель в лесу вальщика деревьев

Вальщик деревьев погиб в Чаплыгинском лесхозе

Госинспекция труда расследовала несчастный случай на производстве - гибель во время санитарной рубки леса в Чаплыгинском лесхозе вальщика деревьев. Трагедия произошла в последний день января этого года.

«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда», сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.

Материалы расследования Госинспекции направлены в прокуратуру по месту происшествия для рассмотрения и принятия решения. Также в лесхозе инициирована внеплановая проверка. Ответственные за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности.
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#гибель на производстве
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