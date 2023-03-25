Коронавирус в России: COVID усиливает стресс?

Вирус SARS-CoV-2 способен усиливать восприимчивость организма к стрессу и воздействию других вирусов. На появление неврологических осложнений могут влиять некоторые гены.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе вновь немного выросла. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 9,3 до 12,5 тысячи случаев. Вместе с тем число летальных случаев чуть снизилось – оно составляло от 31 до 39 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 56 689 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 562 888 человек, из них 397 009 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, на этой неделе снова снизилось и не пересекало границы двузначных показателей – с понедельника по пятницу фиксировали от 60 до 90 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3964 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 181 400 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе вновь немного выросла – в пересчете на 100 тысяч населения ее показатель составил 57, он увеличился на 3,8%. Заболеваемость выросла в 51 регионе, в том числе в 23 регионах более, чем в среднем по стране, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Увеличился также на 5,1% показатель госпитализаций – на 100 тысяч населения он составил 6,2. Рост числа госпитализаций произошел в 48 субъектах, в том числе в 26 регионах госпитализировали чаще, чем в среднем по стране, передают РИА Новости данные штаба. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон». В регионах продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. На Международном форуме «Здоровое общество», который проходил в Санкт-Петербурге, она пояснила, что доля положительных тестов на коронавирусную инфекцию не переходит в высокие показатели, цитирует «Интерфакс». Она отметила, что в мире также фиксируется снижение заболеваемости и смертности от COVID-19. Но, напомнила еще раз представитель ВОЗ, расслабляться не стоит. Тему осторожности не обошел вниманием министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на образовательном медицинском форуме Sechenov.pro. Он пояснил – в конце прошлой недели под наблюдением медиков находились более 150 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, передает ТАСС. По словам Мурашко, коронавирусная инфекция каждый раз преподносит новые вызовы – это появление новых вариантов, эффект ускользания от вакцин, от ряда лекарственных препаратов. Появляются новые клинические проявления. Поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Важным направлением является также профилактика осложнений.

Углубленную диспансеризацию в прошлом, 2022 году прошли более 6,3 миллиона россиян, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на форуме «Здоровое общество», передает ТАСС. Она напомнила – углубленная диспансеризация доступна всем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Пройти ее можно, только придя в медицинскую организацию.

На неврологические осложнения после COVID-19 могут влиять четыре гена – генетические маркеры, связанные с неврологическими проблемами при COVID-19, обнаружили специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Уфимского университета науки и технологий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки. Так, ученые проанализировали геном более трехсот добровольцев 18-25 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме и столкнулись с неврологическими проблемами – головной болью, проблемами с памятью и сном, потерей обоняния, расстройством вкуса, беспокойством, депрессией. В результате было найдено четыре гена, активность которых предсказывает появление этих осложнений. По мнению ученых, эти гены помогут прогнозировать течение заболевания у конкретных пациентов и быстрее назначить необходимое сопутствующее лечение. А врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС высказал мнение, что вирус поменял структуру своего воздействия на организм. Он стал усиливать восприимчивость к стрессу и агрессии со стороны других вирусов и внешней среды. SARS-CoV-2 продолжает влиять на память и нервную систему в целом. Нередко пациенты жалуются на панические атаки и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Как добавила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у перенесших COVID-19, независимо от степени тяжести болезни, все еще часто наблюдается совокупность таких симптомов, как одышка, усталость, боли в груди. Специалисты обратили внимание на то, что последствия ковида поменялись и у детей, передает ТАСС - у детей чаще страдают эндокринная система, желудочно-кишечный тракт, чаще выявляются определенные аллергические реакции, подытожил Евгений Тимаков.