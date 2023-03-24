Общество
31 минуту назад
Спасатели и полиция помогли липчанке добраться в забаррикадированную квартиру
Но петли на двери соседей спиливать не стали.
Загрузка плеера
Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена Якунина, которая живёт в одном из домов по улице Писарева в посёлке Дачный: после замены двери соседями женщина не смогла попасть в свою квартиру. Дело в том, что петли, на которых крепится новая дверь, не позволяли открыть дверь в квартиру Елены.
Женщина вызвала полицию и спасателей. В результате на уровне петель, на которых держится дверь соседей, опилили дверь самой Елены, но зато женщина смогла попасть к себе домой.
- Огромное спасибо сотрудникам полиции и группе спасателей, а выяснять отношения с соседями теперь будем в суде, - отметила Елена Якунина.
Женщина вызвала полицию и спасателей. В результате на уровне петель, на которых держится дверь соседей, опилили дверь самой Елены, но зато женщина смогла попасть к себе домой.
Загрузка плеера
- Огромное спасибо сотрудникам полиции и группе спасателей, а выяснять отношения с соседями теперь будем в суде, - отметила Елена Якунина.
+
автоледи
жители города