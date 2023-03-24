Общество

31 минуту назад

Спасатели и полиция помогли липчанке добраться в забаррикадированную квартиру

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#конфликт #соседи #ЖКХ
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Но петли на двери соседей спиливать не стали.

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Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена Якунина, которая живёт в одном из домов по улице Писарева в посёлке Дачный: после замены двери соседями женщина не смогла попасть в свою квартиру. Дело в том, что петли, на которых крепится новая дверь, не позволяли открыть дверь в квартиру Елены.

Женщина вызвала полицию и спасателей. В результате на уровне петель, на которых держится дверь соседей, опилили дверь самой Елены, но зато женщина смогла попасть к себе домой.

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- Огромное спасибо сотрудникам полиции и группе спасателей, а выяснять отношения с соседями теперь будем в суде, - отметила Елена Якунина.
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#конфликт #соседи #ЖКХ
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Комментарии (3)

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2 минуты назад
По такой глупости идти в суд? Вот ,что бесы творят. Это жизнь тебе спасло, а ты в суд собираешься. Дверь меняй и успокойся. Бедный сосед. Видимо склочница там живёт.
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автоледи

3 минуты назад
жители города, Желаю вам таких же соседей.
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жители города

22 минуты назад
Ну очень интересная новость. Прославились на весь город. Не забудьте написать решение суда!
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