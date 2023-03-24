Общество

сегодня, 16:10

После замены соседями двери липчанка не может попасть к себе домой

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#конфликт #соседи
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В соседском конфликте разбирается полиция.

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В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена Якунина, которая живёт в одном из домов по улице Писарева в посёлке Дачный. Женщина уверяет, что ещё 18 ноября прошлого года она заменила входную дверь, которую сосед счёл некрасивой. Мужчина долго уговаривал переставить дверь, а потом решил вразумить женщину по-другому.

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так было

Сегодня утром Елена Якунина спокойно ушла на работу, а когда вернулась, обнаружила, что домой попасть не может: сосед тоже установил новую дверь, и петли, на которых она крепится, не позволяют открыть дверь в квартиру Елены. Женщина вызвала полицию.

«Заявление от женщины зарегистрировано, проводится проверка, на место направлена следственно-оперативная группа», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#конфликт #соседи
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Комментарии (3)

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Обоя хороши.

33 минуты назад
Сдесь с обоих сторон нарушения. При монтаже пожалели денег что один что другой хозяин. Сместить проём дверной что с одной стороны что с другой, всего лишь на пол кирпича от угла соприкосновения. А вообще то в таком случае берётся соглашение от соседа на установку двери. Тем более одна из дверей перекрывает выход соседней двери, что установленна позже.
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Новости читайте, СНИПы изучайте

52 минуты назад
Наши жители технически малограмотны, а фирмам, устанавливающим двери не резон их вразумлять. По нормам пожарной безопасности запрещено на маленьких площадках устанавливать двери, открывающиеся наружу и перекрывающие выход соседям. В столице уже на это обратили внимание. Двери придётся демонтировать всем в ближайшем будущем. Так же как и перепланировки помещений. Особо досужие и несущие стены демонтируют , и санузлы размещают над жилыми комнатами соседий снизу, и полы меняют без шумоизоляции. Каждый сам себе архитектор, знаток сопромата и пожарный инспектор.
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скажите главному сам не догадается

54 минуты назад
Надо взять у всех жильцов ДНК и сделать засаду, внедрить Володю Шарапова в банду
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