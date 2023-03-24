После замены соседями двери липчанка не может попасть к себе домой

В соседском конфликте разбирается полиция.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена Якунина, которая живёт в одном из домов по улице Писарева в посёлке Дачный. Женщина уверяет, что ещё 18 ноября прошлого года она заменила входную дверь, которую сосед счёл некрасивой. Мужчина долго уговаривал переставить дверь, а потом решил вразумить женщину по-другому.Сегодня утром Елена Якунина спокойно ушла на работу, а когда вернулась, обнаружила, что домой попасть не может: сосед тоже установил новую дверь, и петли, на которых она крепится, не позволяют открыть дверь в квартиру Елены. Женщина вызвала полицию.«Заявление от женщины зарегистрировано, проводится проверка, на место направлена следственно-оперативная группа», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.