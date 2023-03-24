Общество

сегодня, 17:10

В субботу на пяти улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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В субботу на пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды на пяти улицах станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 1б, 32 по улице Салтыкова-Щедрина и частный сектор вышеназванной улицы. Цистерна с водой будет находиться у дома № 1. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 7, 9 по улице Нижней Логовой – воду подвезут к дому № 9. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 28 по улице Катукова – машина с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому. 

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15 по улице Политехнической, №№ 16, 18 по улице Белянского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Политехническая, 11. 

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#отключения
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