Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в РФ

Представители компании уверяют, что смена владельца никак не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнёрами и клиентами. Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.





По его словам, изменение не повлияет бизнес компании, ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме, - передает



Сеть гипермаркетов Leroy Merlin в РФ входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России и составляет 111 магазинов в 65 городах России, а также обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.





Французская компания Leroy Merlin продаст все свои магазины в России, - сообщил представитель компании.По его словам, изменение не повлияет бизнес компании, ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме, - передает РБК Сеть гипермаркетов Leroy Merlin в РФ входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России и составляет 111 магазинов в 65 городах России, а также обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.