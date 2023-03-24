57 минут назад
Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в РФ
Представители компании уверяют, что смена владельца никак не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнёрами и клиентами. Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.
По его словам, изменение не повлияет бизнес компании, ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме, - передает РБК.
Сеть гипермаркетов Leroy Merlin в РФ входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России и составляет 111 магазинов в 65 городах России, а также обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.