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Купить и продать металлопрокат за пару кликов легко на маркетплейсе «Платферрум»

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#It #Металлопрокат #Северсталь
Купить и продать металлопрокат за пару кликов легко на маркетплейсе «Платферрум»

Малый и средний бизнес Липецкой области: покупателей и поставщиков металла, металлотрейдеров, сервисные центры, строительные организации приглашают присоединиться к платформе «Платферрум» — новой цифровой площадке и специализированному маркетплейсу по покупке и продаже металлопроката.

Как и все остальные сферы экономики, рынок металлопроката стремительными темпами идёт по пути цифровизации: ещё осенью прошлого года в России заработал специализированный маркетплейс металлопроката «Платферум».  

Появление такого сервиса — своевременный ответ на запросы времени: после введения санкций всё более актуальным стал рост продаж металла на внутреннем рынке. 

«Платферрум» — детище и разработка известной российской сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь», а это уже своего рода знак качества и некий гарант надежности. При этом в каталоге можно найти продукцию от нескольких десятков российских поставщиков: крупных федеральных и небольших региональных. Именно это одно из отличий от интернет-магазинов, где представлены товары от одного продавца.

Кроме того, маркетплейс «Платферрум» — это целая экосистема, позволяющая легко находить новых партнёров для бизнеса онлайн, причём работать можно из любого места, в любое время и с любого устройства. 

Разработчики отраслевого маркетплейса тщательно прислушивались к запросам будущих пользователей. В результате уже сегодня покупатели металлопроката имеют возможность совершения быстрой и удобной сделки в «пару кликов», с минимальным взаимодействием со второй стороной, следя за статусом заказа в режиме онлайн.  

Помимо собственно покупки и продажи металлопроката, маркетплейс предлагает специальные предложения и сервисную поддержку от партнёров в области финансов (в том числе предложения от банков-партнёров). Например, при заказе можно заказать услуги металлообработки. 

Менее чем за полгода «Платферрум» уже обрел постоянных пользователей. Свыше 1 тысячи покупателей уже оформили заказы. Ежедневно через маркетплейс отгружается порядка 300 тонн металлопродукции. Более половины клиентов представляют строительные организации, а также компании из смежных отраслей. Для малого и среднего бизнеса маркетплейс представляется понятным инструментом.

Одна из проблем, с которой часто сталкиваются клиенты на рынке металлопроката — сложность в поиске и выборе необходимого вида товара. Ведь только арматура бывает разных классов и каждый подходит для определенной деятельности. Не у каждого поставщика в наличии есть все необходимое. Для того, чтобы найти нужный товар в нужном объеме, придется обзвонить несколько организаций, а затем еще сравнивать цены. «Платферрум» сокращает количество действий. Достаточно выбрать в каталоге необходимую категорию товара, отфильтровать по параметрам (даже по ГОСТу) и посмотреть в выборке реальные цены. Кстати, на маркетплейсе они всегда актуальные.
Информация о ценах и остатках на складах обновляется каждые 15 минут. Разработчики маркетплейса позаботились об этом, и данные от поставщиков автоматически поступают на «Платферрум».


Разобраться в самом сервисе довольно легко. При его разработке был учтён весь передовой опыт современных маркетплейсов, в том числе специализированных иностранных площадок по продаже металлопроката. 

Чтобы покупателю зарегистрироваться на «Платферрум», нужно сделать всего два шага: создать аккаунт, а затем перейти в личный кабинет в раздел «Регистрация компании», открыть форму регистрации и заполнить данные о своей фирме. 

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Дальнейший процесс похож на работу с маркетлпейсами, на которых мы обычно покупаем бытовые вещи. Нужно выбрать нужные товары в каталоге, оформить заказ и согласовать детали, оплатить счет и получить товар удобным способом. Всё!

Как и любой другой маркетплейс, «Платферрум» экономит ваше силы, время и деньги. А в случае с ведением бизнеса — это и экономия на трудовых ресурсах: не нужно самостоятельно искать партнёров, выходить на строительные рынки, совершать звонки менеджерам, вести длительные переговоры и выстраивать отношения, не нужно тратить время и деньги в том числе и на свою рекламу, на разработку и запуск собственного сайта или интернет-магазина.

При использовании этого сервиса выигрывают и поставщики, и покупатели: и те, и другие партнёры уже сами ищут вас на «Платферруме»! 

Функционал маркетплейса позволяет управлять всеми сделками в личном кабинете и онлайн заключать договор оферты. При этом главный акцент сервиса сделан на прозрачность: простую навигацию, быстрый поиск и актуальную информацию о ценах. 

«Платферрум» предлагает удобный каталог, в котором представлены самые разные товары: профнастил, арматура, проволока, сетка, электроды. Всего представлено уже более 8 тысяч товаров. При заказе можно оформить самовывоз или доставку от поставщика.  Своего логистического сервиса у маркетплейса пока нет, но его запуск запланирован на ближайшее время. В целом развитие клиентского сервиса сейчас у создателей «Платферрум» стоит в приоритете. Количество действий при заказе должно сокращаться, а вот функционал должен расширяться. Кроме того, уже сейчас есть бонусы. Например, скидка на доставку 900 рублей с каждой тонны. А это существенная экономия.

При этом на онлайн-платформе также предусмотрена поддержка пользователей: можно  оставить заявку на обратный звонок, и менеджер «Платферрум» обязательно свяжется с вами и придёт на помощь. 

В целом можно сказать, что подобные онлайн-площадки призваны помочь как поставщикам а именно найти новых клиентов на внутреннем рынке, так и бизнесу. Для последних это действительно способ сэкономить ресурс как времени, так и денег. Конечно же, потребуется время, чтобы привыкнуть к новым инструментам, но когда-то и маркетплейсы с бытовыми вещами и одеждой не внушали доверия, а теперь жизнь без них трудно представить.

Акционерное общество «Северсталь Платформа»
Юридический адрес: 162608, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, улица Мира, дом 30, пом.320 , ОГРН 1023501242390

Банк-партнер ПАО Сбербанк.
Фото: «Платферрум» 
Реклама. АО «Северсталь Платформа».

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#It #Металлопрокат #Северсталь

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