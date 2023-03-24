78-летняя пенсионерка перевела мошенникам 407 тысяч рублей

За шесть часов мошенники позвонили ей 19 раз.

23 марта 78-летняя пенсионерка из Долгоруковского района поверила в выдуманную историю о том, что её дочь попала в ДТП, и перевела на счета мошенников 407 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, около 11 утра женщине на домашний телефон позвонили под видом её дочери, которая якобы стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Голос был похож, пенсионерка разволновалась и решила спасти дочь от уголовной ответственности, переведя деньги на оказание срочной медицинской помощи и реабилитацию пострадавшей.



После самой «дочери» позвонил «следователь», по инструкции которого пенсионерка взяла из дома 150 тысяч рублей и через банкомат перевела деньги на 10 расчетных счетов. Потом «следователь» попросил перевести деньги ещё и на реабилитацию пострадавшей. Пенсионерка отправилась в Тербуны, где сняла со счёта более 350 тысяч рублей и перевела ещё деньги на указанные мошенниками счета — но не все, в общей сложности женщина лишилась 407 тысяч рублей.



С 11.00 до 17.00 мошенники позвонили женщине 19 раз: «сотрудник полиции» торопил с переводом денег, иначе дочь станет фигурантом уголовного дела. Если звонок прерывался, звонили снова.



И только вечером пенсионерка позвонила зятю и узнала, что с дочерью все в порядке.



Возбуждено уголовное дело.