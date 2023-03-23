Происшествия
сегодня, 17:02
У злостного неплательщика штрафов ГИБДД и налогов арестовали машину
В отношении мужчины было возбуждено 26 исполнительных производств.
В Воловском районе судебными приставами было возбуждено 26 исполнительных производств в отношении должника на общую сумму 77 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с августа 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД и налоговая задолженность.
В ходе очередного совместного сотрудников ГИБДД и приставов был остановлен автомобиль, принадлежащий должнику. Машину арестовали.
Не дожидаясь оценки и реализации автомобиля, мужчина полностью погасил долги.
Арест с автомобиля был снят.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с августа 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД и налоговая задолженность.
В ходе очередного совместного сотрудников ГИБДД и приставов был остановлен автомобиль, принадлежащий должнику. Машину арестовали.
Не дожидаясь оценки и реализации автомобиля, мужчина полностью погасил долги.
Арест с автомобиля был снят.
Пристав
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