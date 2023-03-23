У злостного неплательщика штрафов ГИБДД и налогов арестовали машину

В отношении мужчины было возбуждено 26 исполнительных производств.

В Воловском районе судебными приставами было возбуждено 26 исполнительных производств в отношении должника на общую сумму 77 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с августа 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД и налоговая задолженность.



В ходе очередного совместного сотрудников ГИБДД и приставов был остановлен автомобиль, принадлежащий должнику. Машину арестовали.



Не дожидаясь оценки и реализации автомобиля, мужчина полностью погасил долги.



Арест с автомобиля был снят.