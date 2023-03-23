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У злостного неплательщика штрафов ГИБДД и налогов арестовали машину

2 398
#приставы #ГИБДД
У злостного неплательщика штрафов ГИБДД и налогов арестовали машину

В отношении мужчины было возбуждено 26 исполнительных производств.

В Воловском районе судебными приставами было возбуждено 26 исполнительных производств в отношении должника на общую сумму 77 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с августа 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД и налоговая задолженность.

В ходе очередного совместного сотрудников ГИБДД и приставов был остановлен автомобиль, принадлежащий должнику. Машину арестовали.

Не дожидаясь оценки и реализации автомобиля, мужчина полностью погасил долги.

Арест с автомобиля был снят.
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#приставы #ГИБДД

Комментарии (2)

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Пристав

9 минут назад
Полная чушь! Приставы исполняют решение суда, получив исполнительный лист от взыскателя или суда. Поэтому без исполнительного документа (приказа, листа), выданного на основании судебного постановления (решения) пристав не могут производит опись, арест имущества (авто).
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Депутат

10 минут назад
Дайте гаишникам заниматься своими прямыми обязанностями, а то нарушителей пропасть, и гаишников приварка нет
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