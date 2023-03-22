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Для участников СВО упрощается регистрация детей и браков

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#СВО #регистрация

Законом предлагается законодательно установить для военнослужащих право заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, а также заключения и расторжения брака, в акты гражданского состояния.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в статью 50 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Документ, авторами которого выступили депутаты от всех фракций, упростит регистрацию детей участников специальной военной операции, - говорится на официальном сайте Госдумы.

"ЗАГСы, руководствуясь действующим законодательством, отказываются регистрировать отцовство без нотариально заверенной подписи отца. Такое заявление подается при регистрации рождения ребенка, если его родители не состоят в браке. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, в соответствии с поправкой, внесенной ко второму чтению, предложенный порядок заверения подписей военнослужащих будет распространен также на заявления о регистрации и расторжении брака.
88
#СВО #регистрация

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