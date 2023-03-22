Сегодня в Липецке: где найти дополнительный заработок и как заплатить алименты

Рассказываем всё самое главное про наступающую среду.

С каждым днём всё теплее и теплее

Вчера в Липецке было до 7-9 градусов тепла, то сегодня уже до 8-10. По-прежнему на улице будет не по-весеннему сухо, осадки не ожидаются.

Кто сегодня без воды

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в переулке Балакирева, 1; на улице Гоголя, 39, 41, 60, а также в частном секторе улиц Ульяны Громовой и Яблочкина.

В это же самое время без воды останутся и жители Коровино – дом №62 на улице Полярной, а также частный сектор на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Пролетарской,Речной, переулка Рядового; улицах Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Кому отключат свет

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 без света останутся Жители улиц Ангарской, 5; Гагарина, 35, 68, 70а, 70б; Тельмана, 1, 3, 3а, 11, 19; проезда Шишкина, 1а; улиц Юношеской, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б; Яна Берзина, 3.

Без света останутся также улицы Звёздная и Космонавтов, Центролит, район Цемзавода, садоводчества «Горняк» и «Спутник», а также несколько улиц в селе Ссёлки - Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережная, Советская.

Пробки

Сплошным потоком с раннего утра машины двигаются в стороны центра и Левобережья. Собрать пробку – минутное дело, поэтому никогда не знаешь, как доедешь в этот раз. Лучшее средство – изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы по возможности выбрать оптимальный маршрут.

Луганский симфонический оркестр (12+)

В липецком Доме музыки (ул. П.Описенко, 18) сегодня большой концерт. В 18:00 на сцене выступит Луганский симфонический оркестр под управлением главного дирижёра Александра Щурова.

Оркестр имеет богатую историю – с лета 1945 года. В биографии были совместные концерты с уникальным тенором Иваном. Козловским в Умани; авторские вечера Тихона Хренникова, Александры Пахмутовой и д.р.

Сегодня в программе прозвучат симфонии Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Бородина, Берлиоза, Прокофьева, Шостаковича.

«НаВОДнение» (12+)

В Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а) представители подрастающего поколения сегодня в 14:00 могут почувстсовать себя исследователями. Исследовать будут один из самых важных даров природы – воду.

Участникам выдадут маршрутные листы, которые нужно будет пройти. Например, в точке «Водная шкала» команды распределят продукты по степени содержания в них воды. Играя в «Водное поло» участники ответят на тематические вопросы, например, каково греческое название воды, зачем нужны водохранилища.

Ведущие расскажут о том, что в Тихом океане есть мусорные острова, а в среднем за жизнь человек выпивает 35 тонн воды. Удивительные факты и интересные испытания — всё это ждет участников.

Береги бюджет смолоду (6+)

А в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) ребята помладше сегодня будут говорить о не менее серьёзных вещах – о семейном бюджете.

Прививать финансовую грамотность нужно смолоду и в 10:00 состоится занятие «Чудеса в кошельке».

Ведущая расскажет об основных статьях расходов, познакомит с правилами планирования трат на месяц и на более долгий срок и подскажет малышам, как они могут помочь маме и папе сэкономить и накопить на крупную покупку. Ребята примут участие в играх по финансовой грамотности и попробуют составить табличку семейного бюджета. А в финале занятия группа получит свою заработную плату в фантазийной валюте – буксиках.

Где школьнику найти работу летом

Кстати, о семейном бюджете. Подрастающее поколение – например, школьники стараются помочь своим родителям, подрабатывая во время каникул.

Всем желающим трудоустроиться летом и пополнить семейный бюджет помогут в Центре занятости населения Липецкой области. Подростки будут задействованы на уборке территорий и помещений, участвовать в благоустройстве парков и скверов, высаживать деревья, кустарники, цветы, помогать в реставрации библиотечного фонда, в организации культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

Стоит отметить, что денежные выплаты школьнику складываются из зарплаты работодателя и материальной поддержки Центра занятости населения за фактически отработанное время.

Полный перечень работ и профессий школьники и их родители могут узнать в Центре занятости по адресу: ул. Доватора, 12 (4 этаж), контактное лицо Елена Шутова, телефон: 8 904 298 44 60. С рекомендациями по организации временного трудоустройства работодатели могут ознакомиться здесь.

Готовимся к ярмарке

И вновь о заработке. Вы умеете что-то хорошо делать своими руками – вышивать, вязать. Лепить, вырезать и т.д.? Тогда у вас есть возможность подзаработать. 27 мая на Зеленом острове выставка-ярмарка «Сорока Базар». На ней будут продавать произведения ручного труда, уже подтвердили своё участие умельцы из Воронежа и Тамбова. И, конечно, приглашают наших мастеров, в том числе в статусе самозанятых.

Перечень товаров огромен свечи, бижутерия, игрушки, аксессуары, предметы интерьера, вещи из кожи, гипсовые скульптуры, подарочные наборы и т.д.

Для желающих участвовать в выставке-ярмарке, обязательна предварительная регистрация по телефону: 37-13-18 Мария Григоркина.

Померяемся субботниками?

По старой доброй традиции весной у нас проходит уборка территорий. А как стимулировать граждан принять участие в субботниках? Проще всего придумать конкурс.

Поэтому департамент развития территории запустил акцию «Чистый двор – чистый город». Чтобы принять участие, нужно провести на дворовой или городской территории тематический субботник и сделать фото мероприятия. Тематический – это значит необычный. Например, на культурную, спортивную, семейную, модную и т.д. тематику – нет предела креативу. Но главное – и территорию не забыть убрать.

Присылать фотографии можно в личные сообщения группы департамента развития территории до 1 мая. Победителя выберут народным голосованием. В каждом округе будет один победитель среди ТОС и один среди активных жителей. Победителям обещают призы, какие – не говорят.

Главное об алиментах

Выпуск у нас сегодня получился с финансовым уклоном – как и где заработать? Но иногда нужно и поделиться, например – собственными детьми. «Роскачество» рассказало о нюансах выплаты алиментов.

Бывшие супруги могут договориться и полюбовно – например, о какой-то фиксированной сумме. Для этого нужно составить договор и заверить его нотариально. Если же придти к согласию не удаётся, то точку поставит суд. Рассчитывается от чистого дохода после вычета НДФЛ. За одного ребенка нужно платить ¼ полученного дохода, за двоих — 1/3, за трех и более — ½. При этом учитывается не только зарплата родителя, но и все остальные источники доходов: например, проценты от ренты или ценных бумаг. Но наличие этих источников ещё нужно доказать в суде. Выплачиваются алименты по достижении ребёнком 18-летнего возраста.

Увы, встречаются и неплательщики. По решению суда приставы имеют право применить к ним меры принудительного взыскания: арест имущества, в том числе банковских счётов, запрет на выезд за пределы России запрет на регистрационные действия с автомобилем. Накопившийся долг можно взыскать даже после того, как ребенку исполняется 18 лет, поэтому в суд можно обращаться даже после того, как второй родитель формально освобождается об обязанности выплачивать алименты. За злостную неуплату предусмотрена уголовная ответственность.

Дорогие липчане! Среда – тоже тяжёлый день, мы «горим» на работе. Но делать короткие паузы необходимо для здоровья, а в них можно поинтересоваться всем любопытным, что происходит вокруг – например, почитать новости на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного, полезного и действительно важного. Рады видеть вас у себя снова и снова.