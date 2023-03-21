Происшествия

31 минуту назад

По смертельному ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

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#ДТП
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По смертельному ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

Погиб водитель «ВАЗа».

Напомним, 18 марта в 21:00 у села Никольское Усманского района на 62-м километре дороги «Липецк-Октябрьское-Усмань» 40-летний водитель автобуса «ПАЗ 4234-05» выехал на полосу встречного движения, где автобус в лобовую столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
427
#ДТП
2

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