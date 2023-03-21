Происшествия
31 минуту назад
По смертельному ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело
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Погиб водитель «ВАЗа».
Напомним, 18 марта в 21:00 у села Никольское Усманского района на 62-м километре дороги «Липецк-Октябрьское-Усмань» 40-летний водитель автобуса «ПАЗ 4234-05» выехал на полосу встречного движения, где автобус в лобовую столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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