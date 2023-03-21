Происшествия

сегодня, 10:20

«Мерседес» и «Пежо» столкнулись на дороге Красное-Теплое: пострадал 38-летний мужчина

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#авария #ДТП
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«Мерседес» и «Пежо» столкнулись на дороге Красное-Теплое: пострадал 38-летний мужчина

За сутки на дорогах области пострадал один человек.

Утром 20 марта в Краснинском районе на дороге Красное – Теплое столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 35-летнего водителя и «Пежо» 38-летнего водителя. В аварии получил травмы 38-летний пассажир «Мерседеса». Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, мужчина доставлен в больницу. 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 13 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших. 

Кроме того, 20 марта на дорогах области выявлены 3700 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3386 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Фото: УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП
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