Происшествия
сегодня, 10:20
«Мерседес» и «Пежо» столкнулись на дороге Красное-Теплое: пострадал 38-летний мужчина
За сутки на дорогах области пострадал один человек.
Утром 20 марта в Краснинском районе на дороге Красное – Теплое столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 35-летнего водителя и «Пежо» 38-летнего водителя. В аварии получил травмы 38-летний пассажир «Мерседеса». Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, мужчина доставлен в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 13 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
Кроме того, 20 марта на дорогах области выявлены 3700 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3386 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 13 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
Кроме того, 20 марта на дорогах области выявлены 3700 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3386 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Фото: УГИБДД по Липецкой области