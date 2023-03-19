Происшествия

51 минуту назад

В Липецке будут судить «липовую» руководительницу фирмы

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В Липецке будут судить «липовую» руководительницу фирмы

Женщина за деньги согласилась зарегистрировать на свое имя фиктивную фирму и счета в банке.

До 6 лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Лев-Толстовского района по двум статьям УК РФ - п. «б» ч.2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). Дело передано в суд.

Женщина, по предложению знакомой, зарегистрировала на свое имя компанию и открыла пять счетов в банках, за что получила единовременное вознаграждение в 15 тысяч рублей. Сама же обвиняемая никакой деятельности не вела, от нее требовалось лишь подписать документы.

Как использовались эти счета – сейчас выясняют сотрудники отдела по экономическим преступлениям УМВД России по Липецкой области. Полицейские также разыскивают других участников этой схемы.
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