Общество

42 минуты назад

Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур

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#животные #собака
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Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур

В компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей хозяйке птиц было отказано.

В Лебедянском районе суд взыскал с хозяина собаки материальный ущерб за гибель домашней птицы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 июля прошлого года собака проникла на территорию чужого двора и задушила 27 уток и 8 кур.

Хозяйка птиц попросила взыскать с владельца собаки 44 тысячи рублей материального ущерба и компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей.

Хозяин собаки эти требования не признал, ссылаясь на то, что домашнюю птицу могли погубить бродячие собаки, которых много бегает по деревне, ведь куры и утки свободно ходят по улице. Но показания свидетелей и видеозаписи доказывали, что кур и уток загрызла как раз собака ответчика.

Суд удовлетворил требования о взыскании материального ущерба, но отказал в компенсации морального вреда.
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#животные #собака
3

Комментарии (1)

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Мужик в ушанке

19 минут назад
Маловато будет. Маловато. За убитую собаку штраф до 80 000 рублей, а чем жизнь птички дешевле жизни собачки? Тем более, птичек вон сколько подушили.
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