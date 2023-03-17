Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур

В компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей хозяйке птиц было отказано.

В Лебедянском районе суд взыскал с хозяина собаки материальный ущерб за гибель домашней птицы.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 июля прошлого года собака проникла на территорию чужого двора и задушила 27 уток и 8 кур.



Хозяйка птиц попросила взыскать с владельца собаки 44 тысячи рублей материального ущерба и компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей.



Хозяин собаки эти требования не признал, ссылаясь на то, что домашнюю птицу могли погубить бродячие собаки, которых много бегает по деревне, ведь куры и утки свободно ходят по улице. Но показания свидетелей и видеозаписи доказывали, что кур и уток загрызла как раз собака ответчика.



Суд удовлетворил требования о взыскании материального ущерба, но отказал в компенсации морального вреда.