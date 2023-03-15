Общество
сегодня, 12:51
Военкоматы области рассылают повестки, мобилизационных мероприятий не проводится
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Повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.
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Многие жители Липецкой области в ближайшее время получат повестки из военкомата — их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Как сообщает правительство региона, рассылка повесток проходит в рамках оцифровки баз данных, военкоматы занимаются актуализацией информации.
«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко.
«Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки. А ошибок в документах быть не должно», - добавляют в пресс-службе правительства.
Фото, видео - t.me/lipobl
«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко.
«Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки. А ошибок в документах быть не должно», - добавляют в пресс-службе правительства.
Фото, видео - t.me/lipobl
2 2963
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