Общество

сегодня, 12:51

Военкоматы области рассылают повестки, мобилизационных мероприятий не проводится

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#мобилизация
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Повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.

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Многие жители Липецкой области в ближайшее время получат повестки из военкомата — их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Как сообщает правительство региона, рассылка повесток проходит в рамках оцифровки баз данных, военкоматы занимаются актуализацией информации.

«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко.

«Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки. А ошибок в документах быть не должно», - добавляют в пресс-службе правительства.

Фото, видео - t.me/lipobl
2 2963
#мобилизация
9

Комментарии (2)

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123

52 минуты назад
Судя по комменту, у них, с тобой, и первый раз не прокатило.
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Гость

сегодня, 13:01
Спасибо, но нет ) Второй раз у вас не прокатит
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