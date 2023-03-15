21-летний липчанин полтора года скрывался от следствия, его ждет суд по обвинению в разбое

Областное управление следственного комитета передает в суд дело 21-летнего жителя Липецка обвиняемого в разбойном нападении и похищении у гражданина личного документа.





По данным следствия, вечером 16 июня 2021 года обвиняемый и трое его знакомых напали на 21-летнего липчанина. Нападавшие были уверены, что тот причастен к распространению наркотиков. Они перекрыли двор на улице Советской, в котором жил липчанин, дождались его приезда, окружили и избили парня.



- Молодые люди забрали из автомобиля потерпевшего мобильные телефоны, инструменты и документы на транспортное средство, и потребовали 150 тысяч рублей. Для этого они предложили потерпевшему заложить автомобиль в ломбард. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший согласился выполнить требование злоумышленников, но при заезде домой за паспортом ему удалось сообщить о происходящем родственникам, которые обратились в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе следственного управления.



В тот же вечер троих участников нападения задержали полицейские. А 21-летний обвиняемый скрывался от следствия полтора года - его задержали в декабре 2022-го.



- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в СК.

